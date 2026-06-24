ONU începe evacuarea marinarilor blocați în Strâmtoarea Ormuz / SUA avertizează că Strâmtoarea Ormuz nu poate fi taxată

Organizația Maritimă Internațională (OMI), agenție a ONU, pregătește evacuarea a peste 11.000 de marinari rămași blocați în Golful Persic în urma conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, în timp ce Washingtonul avertizează că nicio țară nu are dreptul să impună taxe de tranzit în Strâmtoarea Ormuz, relatează BBC.

Secretarul general al OMI, Arsenio Dominguez, a declarat că operațiunea de evacuare va fi desfășurată în cooperare cu Iranul, Omanul, Statele Unite, alte state riverane și reprezentanți ai industriei maritime.

„Am asigurat garanțiile de siguranță necesare și am verificat temeinic condițiile pentru o navigație sigură în sprijinul acestor operațiuni”, a afirmat Dominguez, adăugând că acordul reprezintă „un pas decisiv către restabilirea securității maritime și încetarea atacurilor inacceptabile împotriva navelor civile”.

Vor fi utilizate două coridoare temporare de navigație

Potrivit OMI, evacuarea va depinde de menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze.

Organizația a anunțat că ar putea utiliza două coridoare temporare de navigație, iar navele vor primi instrucțiuni individuale privind tranzitul.

De asemenea, OMI va publica zilnic situația navelor care părăsesc în siguranță regiunea.

Anunțul vine după semnarea, săptămâna trecută, a unui memorandum de înțelegere între Statele Unite și Iran pentru încetarea ostilităților, deși cele două părți continuă să ofere interpretări diferite asupra conținutului acordului.

Iranul permite „inspecții pe perioadă nedeterminată”

Administrația americană susține că documentul include angajamentul Iranului de a permite inspecții ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) asupra programului său nuclear.

Președintele Donald Trump a afirmat marți, într-o postare pe rețelele sociale, că Teheranul a acceptat „inspecții nucleare la cel mai înalt nivel” pentru o perioadă nedeterminată.

La rândul său, Iranul a declarat că inspectorii AIEA nu vor avea acces la instalațiile nucleare bombardate de Statele Unite și Israel anul trecut.

Rubio: „Ormuz nu poate fi taxată”

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a reiterat că Teheranul „nu va negocia niciodată” asupra capacităților sale defensive.

În paralel, secretarul de stat american Marco Rubio și-a început turneul în statele din Golf, cu o vizită în Emiratele Arabe Unite, urmând să ajungă și în Kuweit și Bahrain.

Rubio a avertizat că Strâmtoarea Ormuz este o cale navigabilă internațională și că nicio țară nu are dreptul să impună taxe pentru tranzit.

„Este o cale navigabilă internațională. Nicio țară nu are voie să perceapă taxe pe o astfel de rută. Acesta este dreptul internațional”, a declarat șeful diplomației americane.

Trafic scăzut

După izbucnirea conflictului, la sfârșitul lunii februarie, Iranul a blocat efectiv traficul prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a dus la creșterea prețului petrolului Brent la peste 100 de dolari pe baril și a perturbat transporturile de energie și alte mărfuri esențiale.

Datele companiei de analiză maritimă Kpler arată că, de la redeschiderea strâmtorii, cel puțin 172 de nave au traversat zona, însă traficul rămâne mult sub nivelul obișnuit de dinaintea conflictului. Totodată, date analizate de BBC Verify indică faptul că peste 200 de petroliere continuau să aștepte marți în apropierea strâmtorii.