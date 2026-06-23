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Avertisment ONU privind fondurile HIV/SIDA: Vieți în pericol în Africa

În contextul în care SUA a retras fondurile pentru combaterea HIV și SIDA din Africa de Sud, directoarea agenției ONU pentru combaterea HIV/SIDA, Winnie Byanyima, a avertizat că decizia lui Trump ar putea avea consecințe grave asupra sănătății oamenilor și poate duce la pierderi de vieți omenești.
Avertisment ONU privind fondurile HIV/SIDA: Vieți în pericol în Africa
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
23 iun. 2026, 22:54, Știri externe
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SUA a decis să retragă fondurile pentru combaterea HIV și SIDA din Africa de Sud, prin intermediul PEPFAR, un program care a contribuit cu aproximativ 400 de milioane de dolari anual pentru combaterea acestei boli. Măsura vine pe fondul deteriorării continue a relațiilor dintre Washington și Pretoria.

Directoarea agenției ONU pentru HIV, Winnie Byanyima, a avertizat că decizia ar putea avea consecințe grave asupra sănătății publice din Africa de Sud, țară cu cel mai mare număr de pacienți seropozitivi din lume. În Africa trăiesc peste 8 milioane de bolnavi cu acest virus, potrivit Euronews. 

În cadrul unei declarații înaintea unei reuniuni a ONU, ea a spus: „Vă rog să nu retrageți fondurile, pentru că astfel luați vieți”.

Pierderea finanțării riscă să anuleze ani de progrese

Byanyima a precizat că pierderea finanțării din partea SUA riscă să anuleze ani de progrese în prevenirea noilor infecții și în sprijinirea comunităților vulnerabile. Potrivit agenției de combatere HIV/SIDA a ONU, programul PEPFAR a asigurat aproximativ 17% din finanțarea totală a Africii de Sud.

Directoarea agenției a declarat că retragerea fondurilor „înseamnă privarea celor mai vulnerabili oameni de sprijinul care le salvează viața”.

Africa de Sud nu depinde de finanțarea SUA pentru achiziționarea medicamentelor antiretrovirale, acestea fiind finanțate de guvern. Cu toate acestea, sprijinul american a fost esențial pentru programele de prevenire, serviciile de testare, activitățile de sensibilizare a comunității și asistența acordată grupurilor cu cel mai mare risc de infectare cu HIV.

Retragerea banilor face parte dintr-o „reducere treptată”

Departamentul de Stat al SUA a declarat că retragerea finanțării face parte dintr-o „reducere treptată” legată de ceea ce a descris drept „eșecul Africii de Sud de a înregistra progrese demonstrabile în ceea ce privește solicitările de politică formulate de administrație”.

Ministerul Sănătății din Africa de Sud a precizat că nu a fost informat oficial cu privire la decizia de retragere a finanțării, însă a adăugat că „lucrează de mult timp la un plan de autonomie”.

Guvernul african susține că țara este pregătită să-și asume o responsabilitate mai mare în ceea ce privește finanțarea măsurilor de combatere a HIV.  Cu toate acestea, experții avertizează că va fi dificil să se compenseze pierderea fondurilor destinate prevenirii.

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