SUA vor înceta finanțarea programelor HIV în Africa de Sud

Departamentul de Stat al SUA pare să lege decizia de presupusul eșec a Africii de Sud de a proteja comunitatea minoritară albă afrikaner, o acuzație pe care guvernul sud-african a respins-o în repetate rânduri, potrivit BBC.

Ministerul Sănătății din Africa de Sud a răspuns spunând că, deși nu a fost informat despre această decizie, „lucrează de mult timp la un plan de autosuficiență”.

Până în 2025, SUA au sprijinit eforturile Africii de Sud de a combate virusul cu aproximativ 400 de milioane de dolari (300 de milioane de lire sterline) pe an prin intermediul Fondului de urgență al președintelui pentru combaterea SIDA (Pepfar).

Însă, de la inaugurarea președintelui Donald Trump, relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat din ce în ce mai mult.

La scurt timp după preluarea mandatului, Trump a emis un ordin executiv în care susținea că „nenumărate” politici sud-africane au demontat egalitatea de șanse și au alimentat violența „împotriva proprietarilor de terenuri defavorizați din punct de vedere rasial”.

Acest lucru este contestat de guvernul sud-african, care susține că politica sa de emancipare economică a persoanelor de culoare este necesară pentru a corecta inegalitatea economică datând din epoca apartheidului.

Ordinul executiv a evidențiat, de asemenea, cazul Africii de Sud împotriva Israelului la Curtea Internațională de Justiție și legăturile sale cu Iranul. Casa Albă a declarat că, având în vedere aceste „practici nedrepte și imorale”, nu va fi acordat niciun ajutor suplimentar Africii de Sud.

Trump acuză un „genocid al albilor” în Africa de Sud

Trump a afirmat, de asemenea, în mod fals că în Africa de Sud are loc un „genocid al albilor”, ceea ce a dus la înființarea de către administrație a unui program de refugiați pentru afrikaneri – descendenți ai europenilor occidentali care s-au stabilit în sudul Africii în secolul al XVII-lea. Aceștia sunt acum aproape singurii refugiați cărora li se permite să intre în SUA . Acuzația de genocid a fost discreditată pe scară largă.

Finanțarea Pepfar, care asigura aproximativ o cincime din cheltuielile totale ale Africii de Sud pentru programele de combatere a HIV, a primit o amânare în octombrie anul trecut, prin intermediul a ceea ce a fost numit un „plan punte”. Însă un oficial al Departamentului de Stat al SUA a confirmat că o „reducere etapizată” a finanțării Pepfar va începe acum.

Africa de Sud este capabilă să își susțină propriile programe de sănătate

Acest lucru s-a datorat „eșecului Africii de Sud de a face progrese demonstrabile în ceea ce privește solicitările politice formulate de administrație”, a declarat oficialul.

Intenția guvernului SUA a fost de a „promova autonomia” și de a reduce dependența de finanțarea americană, au adăugat aceștia, subliniind că „Africa de Sud este o țară cu venituri medii și este mai mult decât capabilă să își susțină propriile programe de sănătate”.