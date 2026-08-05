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Vacanțe fără aglomerație: cele șase destinații spectaculoase recomandate după 15 august

Tot mai mulți italieni evită vârful sezonului de Ferragosto și aleg să plece în vacanță abia după 15 august, arată un studiu recent.
Vacanțe fără aglomerație: cele șase destinații spectaculoase recomandate după 15 august
Andreea Tobias
05 aug. 2026, 12:24, Știrile zilei
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Potrivit unui studiu, 64% dintre italieni preferă perioadele mai puțin aglomerate pentru vacanță. 57% evită să călătorească de 15 august, din cauza costurilor ridicate.

Un italian din patru nu pleacă deloc în perioada centrală a lunii august. Mulți dintre cei care totuși călătoresc aleg destinații alternative sau păstrează flexibilitate în privința itinerariului.

Un alt studiu arată că 29% dintre italieni preferă luna septembrie. Motivele principale sunt costurile mai mici și climatul mai blând, scrie Il Messaggero.

Destinații recomandate pentru sfârșitul verii

Highlands-ul scoțian se colorează în violet la sfârșitul lunii august, datorită înfloririi plantei erica. Traseul pornește din Inverness și trece prin Parcul Național Cairngorms și pe malul lacului Loch Ness.

Regiunea portugheză Alentejo găzduiește prima Rezervație Starlight din lume, ideală pentru a admira eclipsa lunară parțială din 28 august.

Zeeland, în Olanda, oferă un fenomen rar: plancton bioluminescent care face marea să strălucească noaptea.

Abația Mont Saint Michel, din Franța, devine spectaculoasă când mareele mari ating intensitatea maximă.

În Namaqualand, Africa de Sud, deșertul se transformă într-un covor înflorit de margarete sălbatice.

Parcul Național Wadden Sea, din Danemarca, găzduiește fenomenul „Sort Sol”. Milioane de păsări formează stoluri hipnotice pe cer, la apusul soarelui.

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