Acțiunile SpaceX s-au prăbușit după ce primul raport de profit a dezvăluit o creștere uriașă a cheltuielilor cu IA

Acțiunile SpaceX s-au prăbușit după ce primul raport de profit al companiei a dezvăluit o creștere uriașă a cheltuielilor pentru inteligența artificială, potrivit BBC.

Cheltuieli de peste 18 miliarde de dolari

În timp ce veniturile trimestriale ale firmei aproape s-au dublat față de anul precedent, ajungând la 7,8 miliarde de dolari, cheltuielile sale au crescut la 18,3 miliarde de dolari. Numărul este de peste șase ori mai mare decât în ​​urmă cu un an. Din această sumă, cea mai mare parte este destinată inteligenței artificiale.

Compania lui Elon Musk a început să fie tranzacționată pe piața bursieră din SUA în iunie.

Acțiunile sale au scăzut cu aproape 9% în tranzacțiile de după bursă. Musk a declarat că oamenii par să „subestimeze” SpaceX, potrivit sursei citate.

Pierderi de 2 miliarde de dolari în prima jumătate a anului

În total, SpaceX a înregistrat o pierdere netă de 143 de milioane de dolari în cele trei luni până în iunie. De asemenea, a înregistrat o pierdere de 2 miliarde de dolari în primele șase luni ale anului.

Totuși, Musk a menționat Starlink, singura parte a companiei care înregistrează în prezent profit. Aceasta a adus 1,6 miliarde de dolari în al doilea trimestru. Musk a spus că se așteaptă ca această afacere să crească exponențial în următorii ani.

„Nu este exclus ca, la un moment dat, Starlink să opereze cea mai mare parte a internetului mondial”, a spus Musk.

Divizia de inteligență artificială a SpaceX a pierdut, de asemenea, 1,2 miliarde de dolari în trimestru, la venituri de 2,5 miliarde de dolari.

Cheltuielile SpaceX vor continua la un nivel „foarte similar”

Bret Johnson, șeful departamentului financiar al SpaceX, a declarat că cheltuielile de capital ale companiei vor continua la un nivel „foarte similar” pentru tot restul anului, potrivit aceleiași surse.

Cu toate acestea, Musk a spus că SpaceX va atinge probabil venituri de 1 trilion de dolari până în 2030. Ele vor fi atinse cu un an mai devreme decât estimase acum doar șase săptămâni.

Totuși, acțiunile SpaceX au scăzut marți după orele de tranzacționare, anulând câștigurile înregistrate în timpul zilei.