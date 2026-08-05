Investiție uriașă într-unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa. Va putea primi încă 18 milioane de pasageri anual

Operatorul Groupe ADP, care administrează aeroporturile din capitala Franței, descrie proiectul drept cel mai ambițios program de investiții realizat vreodată în domeniul transportului aerian din Paris, relatează Le Monde.

Planul se va desfășura pe parcursul a opt ani și are ca obiectiv creșterea capacității aeroportului Charles de Gaulle până la aproape 90 de milioane de pasageri anual, față de nivelul actual.

Printre principalele investiții prevăzute se numără construirea unui nou spațiu destinat îmbarcării pasagerilor, realizarea unei linii feroviare interne complet noi și reorganizarea căilor de acces către terminale.

Proiectul intră în etapa aprobărilor finale

Potrivit Groupe ADP, compania a ajuns la un acord cu Guvernul Franței privind termenii contractului de reglementare economică, documentul care stabilește cadrul investițiilor pentru aeroporturile pariziene.

În luna septembrie urmează consultări cu companiile aeriene, iar în toamnă proiectul va fi analizat de Autoritatea Franceză pentru Reglementarea Transporturilor (ART), care poate valida integral sau parțial programul de investiții.

Operatorul aeroportuar își propune ca acordul final să fie semnat până la sfârșitul lunii noiembrie, astfel încât lucrările de construcție să poată începe în 2027.

Proiectul nu este susținut de toate companiile aeriene

Deși extinderea este prezentată de operator drept esențială pentru dezvoltarea transportului aerian francez, proiectul a stârnit și opoziția unor companii aeriene, potrivit informațiilor disponibile. Articolul consultat nu detaliază motivele acestor obiecții, însă acestea urmează să fie discutate în cadrul consultărilor programate în septembrie.

Charles de Gaulle este unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa și un punct major de legătură pentru zborurile intercontinentale. Extinderea infrastructurii ar putea contribui, pe termen lung, la reducerea gradului de aglomerare și la îmbunătățirea conexiunilor pentru milioane de pasageri, inclusiv pentru românii care tranzitează frecvent aeroportul în călătoriile spre destinații din afara Europei.