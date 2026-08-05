Arsenal ajunge la un acord cu Newcastle pentru transferul lui Bruno Guimaraes

Arsenal, campioana Angliei, va plăti 75 de milioane de lire sterline (aproximativ 87,5 milioane de euro) pentru căpitanul „coțofenelor”, care a primit deja permisiunea de a efectua vizita medicală, potrivit Sky Sports.

Internaționalul brazilian în vârstă de 28 de ani le-a transmis conducătorilor lui Newcastle încă de la începutul verii că își dorește să se transfere la Arsenal, dacă va exista o ofertă potrivită.

Prima propunere înaintată de Arsenal a fost respinsă, însă cele două cluburi au ajuns ulterior la un acord pentru suma de 75 de milioane de lire sterline.

Guimaraes mai avea doi ani de contract cu Newcastle, iar clubul deținea și o opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Dacă mutarea se va finaliza, Newcastle va depăși pragul de 280 de milioane de euro încasate din transferuri în această vară. În ultimele săptămâni, Anthony Gordon a fost vândut la Barcelona pentru 69,3 milioane de lire sterline (aproximativ 80,9 milioane de euro), iar Sandro Tonali a ajuns la Tottenham într-o tranzacție estimată la 100 de milioane de lire sterline (aproximativ 116,8 milioane de euro).

Bruno Guimaraes evolua pentru Newcastle din ianuarie 2022, când a fost transferat de la Olympique Lyon. De atunci, brazilianul s-a impus ca unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, devenind căpitan și unul dintre liderii formației de pe St. James’ Park.