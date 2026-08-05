Giovanni Leoni, fostul elev al lui Cristian Chivu la Parma, aproape de revenire după un an de coșmar

Leoni a impresionat în a doua parte a sezonului 2024/2025 la Parma, unde a devenit titular după instalarea lui Cristian Chivu pe banca tehnică și a contribuit la salvarea echipei de la retrogradare. Evoluțiile sale i-au adus transferul la Liverpool în august 2025, însă debutul pentru „cormorani” s-a transformat într-un coșmar.

Pe 23 septembrie 2025, în meciul cu Southampton din turul al treilea al Cupei Ligii, fundașul s-a accidentat grav după aproape 80 de minute de joc.

„În seara aceea, imediat după accidentare, i-am spus lui Conor Bradley: «Este ligamentul încrucișat, sută la sută». A fost cea mai puternică durere pe care am simțit-o vreodată”, a declarat Leoni pentru site-ul oficial al lui Liverpool.

Examinările medicale i-au confirmat imediat temerile: ruptură de ligament încrucișat anterior, o accidentare care l-a ținut departe de teren aproape un an.

„M-am întrebat: de ce eu?”

Leoni recunoaște că primul impuls a fost să se întrebe de ce a avut ghinionul să se accidenteze chiar la debut.

„După ce m-am accidentat chiar la debut, m-am întrebat: «De ce eu?». Dar apoi mi-am schimbat mentalitatea și mi-am spus: «Se întâmplă, iar acum trebuie să fac tot ce pot pentru a reveni mai bun decât eram înainte». Asta a fost cea mai bună alegere”, a spus fundașul.

Italianul spune că perioada de recuperare l-a schimbat profund.

„În primele luni ai mai multe zile rele decât bune. Este greu atât fizic, cât și psihic. După trei sau patru luni corpul începe să răspundă mai bine, însă adevărata provocare rămâne cea mentală. Dacă privești totul cu mentalitatea potrivită, poți reveni mai puternic”, a adăugat el.

Sprijin din partea lui Van Dijk și a suporterilor

În perioada recuperării, Leoni a beneficiat de sfaturile căpitanului Virgil van Dijk, care a trecut și el printr-o accidentare similară în 2020.

„M-a ajutat foarte mult”, a spus tânărul fundaș.

De asemenea, italianul a ținut să le mulțumească fanilor lui Liverpool pentru susținerea primită.

„Au fost mereu alături de mine. Chiar dacă nu mă vedeau pe teren, am primit foarte multe mesaje și am simțit că am parcurs această recuperare împreună cu ei. Fără suportul lor nu aș fi fost unde sunt acum. Abia aștept să le ofer momente frumoase și să câștigăm trofee împreună”, a completat Leoni.

„Văd lumina de la capătul tunelului”

După zece luni de recuperare, Leoni a revenit la antrenamente individuale și spune că se simte din ce în ce mai bine.

„Acum mă simt foarte bine. Genunchiul răspunde excelent și sper să mă alătur echipei cât mai curând. În sfârșit văd lumina de la capătul tunelului”, a declarat fundașul.

Leoni admite că va avea emoții la primul meci după aproape un an de pauză.

„Visez la acest moment încă din ziua accidentării. Probabil voi fi puțin neliniștit, pentru că nu am mai jucat de aproape un an, dar vor fi emoții care mă vor ajuta. Sunt mai degrabă entuziasmat decât speriat”, a adăugat el.

A discutat deja cu noul antrenor

Leoni a dezvăluit că a avut deja mai multe discuții cu noul antrenor al lui Liverpool, Andoni Iraola.

„Am vorbit despre recuperare și despre modul în care își dorește să joace echipa. Este un antrenor foarte bun, dar înainte de toate este un om extraordinar. Abia aștept să joc sub conducerea lui”, a spus italianul.

În încheiere, fundașul italian spune că obiectivele sale au rămas neschimbate, în ciuda sezonului pierdut.

„Vreau să revin, să câștigăm cât mai multe meciuri și cât mai multe trofee. Obiectivele mele sunt mai importante la nivel de echipă decât la nivel individual”, a conchis el.

La doar 19 ani, Giovanni Leoni este considerat unul dintre cei mai promițători fundași centrali ai Italiei. După ce a explodat la Parma sub comanda lui Cristian Chivu, antrenorul român dorea să-l aducă la Inter Milano. Însă, Liverpool a câștigat duelul ofertelor în vara anului 2025 pentr transferul tânărului fundaș italian.