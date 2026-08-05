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Elizabeta Samara, eliminată în primul tur la WTT Champions Yokohama 2026 la tenis de masă

Elizabeta Samara s-a oprit în primul tur al turneului WTT Champions Yokohama 2026 la tenis de masă, după ce a fost învinsă miercuri de Cheng I-Ching (Taipei), ocupanta locului 26 mondial.
Elizabeta Samara, eliminată în primul tur la WTT Champions Yokohama 2026 la tenis de masă
sursă foto: Laurent Lairys/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
05 aug. 2026, 14:36, Sport
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Elizabeta Samara (locul 38 mondial) a debutat miercuri pe tabloul principal al WTT Champions Yokohama 2026, competiție care reunește doar cei mai buni jucători și jucătoare ai lumii în proba de simplu.

În runda inaugurală, sportiva din România a întâlnit-o pe Cheng I-Ching, ocupanta locului 26 în clasamentul mondial, într-un duel echilibrat doar pe alocuri.

Primul set a fost cel mai disputat al confruntării. Samara a condus cu 9-4 și părea aproape de câștigarea manșei, însă jucătoarea din Taipei a revenit spectaculos, adjudecându-și șapte puncte consecutive și setul cu 11-9.

În actul secund, Cheng a controlat jocul și s-a impus cu 11-6, apropiindu-se la un singur set de calificare.

Românca a reacționat în setul al treilea. După ce a fost condusă cu 6-8 și 8-9, Samara a câștigat ultimele trei puncte și a redus din diferență, impunându-se cu 11-9 și prelungind partida.

Ultimul set a fost însă dominat clar de Cheng I-Ching. Asiatica a luat rapid un avantaj consistent, iar Samara nu a mai găsit soluții pentru a reveni, cedând cu 3-11.

Astfel, Cheng I-Ching s-a calificat în optimile de finală ale competiției din Japonia.

România rămâne reprezentată la competiția din Japonia doar de Bernadette Szocs, care s-a calificat în optimi miercuri dimineață.

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