Bernadette Szocs revine spectaculos și se califică în optimile WTT Champions Yokohama la tenis de masă

Bernadette Szocs, ocupanta locului 24 mondial, a avut nevoie de 38 de minute pentru a trece de una dintre cele mai promițătoare jucătoare ale circuitului mondial. Egipteanca Hana Goda, în vârstă de doar 18 ani, se află pe poziția a 21-a în clasamentul mondial și este cea mai bine clasată reprezentantă a Africii.

Szocs a început mai bine partida și și-a adjudecat primul set cu 11-9, însă Goda a răspuns excelent, câștigând următoarele două acte cu 11-5 și 11-6. Sportiva din România nu a cedat însă inițiativa, a egalat după un 11-7 în setul al patrulea, iar în decisiv și-a păstrat calmul în momentele importante, impunându-se cu 11-9.

Partida a avut și un moment tensionat în setul decisiv, când ambele jucătoare au primit cartonaș galben, la scorul de 8-7 pentru româncă.

Victoria confirmă dominația Bernadettei Szocs în confruntările directe cu Hana Goda. Cele două se mai întâlniseră de trei ori în circuitul WTT Champions, de fiecare dată în primul tur, iar românca se impusese de fiecare dată. Succesul de la Yokohama ridică bilanțul la 4-0 în favoarea sportivei din România.

În vârstă de 31 de ani, Bernadette Szocs este una dintre cele mai constante prezențe din circuitul WTT Champions, unde înaintea ediției de la Yokohama ajunsese de patru ori în sferturile de finală.

În optimi, jucătoarea română se va confrunta, joi, de la ora 11:30, cu chinezoaica Kuai Man (locul 4 mondial și cap de serie numărul 2), care a trecut în minimum de seturi de Manika Batra (India, beneficiară a unui wild card).