România, cu 11 atleți la Campionatele Mondiale U20 de atletism. Cine intră în concurs în prima zi

Lotul României la Campionatele Mondiale U20 este alcătuit din următorii sportivi: Carolina Pungă și Ana Maria Dogan (100 m), Ștefania Uță și Delia Aștefănoaie (400 m garduri), Lenuța Constantin (1.500 m), Daria Vrînceanu (triplusalt), Adina Fîrțală (aruncarea greutății), Armando Bănicioiu (200 m și 400 m), Denis Buzoiu (săritura în lungime), precum și Ștefan Ciobanu și Raul Filimon (aruncarea greutății).

Primele emoții pentru delegația României vor veni chiar în ziua inaugurală a competiției.

Carolina Pungă și Ana Maria Dogan vor lua startul în seriile probei de 100 m feminin, programate la ora 20:54. Dacă vor obține calificarea, cele două vor reveni pe pistă în semifinale, programate joi, la ora 04:05.

Tot în prima zi vor intra în concurs și Ștefan Ciobanu, respectiv Raul Filimon, care vor evolua în calificările probei masculine de aruncare a greutății, de la ora 23:15. Finala este programată joi dimineață, la ora 05:45.

Prima zi a Campionatelor Mondiale U20 le va aduce în prim-plan pe câteva dintre cele mai promițătoare talente ale atletismului mondial.

În proba feminină de 5.000 m, atracția zilei va fi Charity Cherop, din Uganda, vicecampioană mondială U20 în 2024 și deținătoarea recordului național, care are un sezon excelent încununat de timpul de 14:39,38.

La masculin, marele favorit este kenyanul Frankline Kibet, campion mondial U20 la cros în acest an și autorul unui impresionant 13:08,32 în sezonul curent.

În program se află și ștafeta mixtă de 4×400 m, cu Statele Unite ale Americii în postura de favorite, care dețin cel mai rapid timp din istoria probei la nivel U20.