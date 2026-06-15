Vance spune că speră să publice în această săptămână textul acordului pentru oprirea războiului din Iran

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului CNBC, în contextul continuării negocierilor asupra detaliilor acordului, scrie Reuters.

JD Vance a precizat că Statele Unite se așteaptă ca Strâmtoarea Ormuz, rută maritimă de importanță economică majoră, să fie redeschisă pe termen lung fără impunerea unor taxe de tranzit.

„Așteptarea noastră este ca strâmtoarea să fie deschisă într-un mod fără taxe pe termen lung”, a afirmat vicepreședintele american.

Negocieri asupra detaliilor tehnice

Oficialul american a subliniat că numeroase aspecte tehnice ale acordului SUA Iran urmează să fie stabilite în cadrul unor negocieri suplimentare. Potrivit acestuia, părțile vor discuta „detalii foarte importante” care vor necesita întâlniri directe și un proces de negociere aprofundat pentru a identifica o soluție comună și o direcție clară de urmat.

Statele Unite și Iran au confirmat că au convenit asupra unor termeni pentru a pune capăt războiului și pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, un anunț care a adus un sentiment de ușurare pe piețele financiare. Totuși, acordul rămâne unul de tip cadru, iar aplicarea sa depinde de evoluția negocierilor ulterioare.

Condiții și pașii următori

În forma sa actuală, acordul SUA Iran ar putea fi condiționat de încetarea ostilităților din Liban și amână discuțiile referitoare la programul nuclear al Teheranului.

Chiar și așa, înțelegerea este considerată cel mai important progres în direcția soluționării conflictului care a provocat mii de victime și a perturbat piețele energetice de la declanșarea sa, în urma atacurilor comune ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, în luna februarie.

JD Vance a mai declarat că Iranul va fi reprezentat la ceremonia de semnare a acordului de ministrul de externe și de președintele Parlamentului iranian. Semnarea este programată să aibă loc vineri, în Elveția. Vicepreședintele american nu a precizat cine va reprezenta Statele Unite la acest eveniment.