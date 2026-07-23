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Scandal la Secret Service. Un agent din echipa vicepreședintelui SUA, suspendat după o presupusă scurgere de informații

Un agent al Secret Service care făcea parte din dispozitivul de protecție al vicepreședintelui american JD Vance a fost suspendat și este anchetat intern, transmite CNN.
Scandal la Secret Service. Un agent din echipa vicepreședintelui SUA, suspendat după o presupusă scurgere de informații
Sursa foto: Annabelle Gordon/Pool/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
23 iul. 2026, 11:02, Știri externe
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Potrivit unor surse apropiate anchetei, agentul este cercetat de structura de afaceri interne a Secret Service și a fost plasat în concediu administrativ pe durata verificărilor, arată CNN.

Autoritățile încearcă să stabilească dacă acesta a fost sursa unor informații publicate recent de postul MS NOW, care relata despre nemulțumirile unor agenți din echipa de protecție a lui JD Vance față de numărul mare de deplasări personale ale vicepreședintelui și ale familiei sale.

Articolul conținea și detalii operaționale privind programul lui Vance, inclusiv un zbor planificat cu un elicopter al Corpului Pușcașilor Marini împreună cu fiul său pentru o lecție de golf, deplasare care a fost ulterior anulată.

FBI și Casa Albă au tratat cazul ca pe o problemă de securitate

Publicarea acestor informații a atras atenția conducerii Secret Service, a FBI și a oficialilor de la Casa Albă, care au considerat că dezvăluirea unor detalii privind itinerariul și măsurile de protecție ale vicepreședintelui poate reprezenta un risc pentru securitatea acestuia. Deocamdată nu este clar dacă ancheta se va limita la măsuri disciplinare sau dacă agentul ar putea fi cercetat penal. Secret Service nu a oferit un punct de vedere oficial, iar reprezentanții postului MS NOW nu au comentat informațiile.

Un agent al Serviciului Secret al SUA stă de pază în timp ce elicopterul Marine One, avându-l la bord pe președintele Donald Trump. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto

Administrația Trump intensifică lupta împotriva scurgerilor de informații

Incidentul apare într-un moment delicat pentru administrația președintelui Donald Trump, care și-a înăsprit poziția față de divulgarea informațiilor către presă. La începutul acestei luni, patru jurnaliști ai publicației The New York Times au fost citați să depună mărturie în fața unui mare juriu federal într-o anchetă privind informații apărute în presă despre caracteristicile de securitate ale noului avion prezidențial primit de SUA din partea Qatarului.

În paralel, Departamentul Apărării și Departamentul Justiției au creat o echipă comună dedicată identificării și urmăririi persoanelor suspectate că divulgă informații sensibile, oficialii americani susținând că astfel de scurgeri pot pune în pericol operațiunile și viețile personalului implicat.

Nu este primul incident care afectează Secret Service

Secret Service s-a confruntat și în trecut cu incidente legate de protecția vicepreședintelui JD Vance. La începutul anului, un alt agent din dispozitivul de securitate al acestuia a fost suspendat după ce a divulgat informații despre programul și măsurile de protecție ale vicepreședintelui în timpul unei întâlniri despre care credea că este una personală, dar care s-a dovedit a fi o operațiune jurnalistică sub acoperire. Ulterior, agenția a introdus noi programe obligatorii de instruire privind protejarea informațiilor sensibile.

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