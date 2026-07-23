Trei minute de întuneric în plină zi. Un oraș din Noua Zeelandă se pregătește pentru prima eclipsă totală de Soare din ultimii 860 de ani

Autoritățile estimează că zeci de mii de turiști și pasionați de astronomie vor ajunge în oraș pentru cele aproape trei minute în care ziua se va transforma în noapte, mai scrie The Guardian.

Un fenomen pe care niciun om nu l-a mai văzut din această regiune

Pe 22 iulie 2028, la ora locală 16:17, Luna va acoperi complet Soarele și va proiecta o umbră cu o lățime de aproximativ 100 de kilometri peste sudul Noii Zeelande. Orașele aflate pe traseul eclipsei, inclusiv Queenstown și Dunedin, vor fi cufundate în întuneric timp de 2 minute și 51 de secunde, suficient pentru ca cerul să capete aspectul unei nopți autentice în mijlocul după-amiezii.

Astronomul Ian Griffin, directorul Muzeului Tūhura Otago, spune că ultima eclipsă totală vizibilă din Dunedin a avut loc în anul 1163, înainte ca oamenii să ajungă în Noua Zeelandă. „Vom fi primii oameni care vor vedea o eclipsă totală de Soare din această parte a lumii”, a declarat acesta.

Hotelurile primesc rezervări cu doi ani înainte

Interesul pentru eveniment este atât de mare încât unele unități de cazare au început deja să primească rezervări. Un hotel din Dunedin și-a lansat chiar un pachet special dedicat eclipsei, care include ochelari certificați pentru observarea fenomenului. Toate locurile disponibile pentru acel pachet au fost deja rezervate.

Potrivit autorităților locale, orașul cu aproximativ 130.000 de locuitori se așteaptă să primească în jur de 35.000 de vizitatori, ceea ce ar reprezenta unul dintre cele mai importante evenimente turistice din istoria recentă a regiunii.

O eclipsă totală este un fenomen rar

Spre deosebire de eclipsele parțiale, o eclipsă totală apare doar atunci când Luna acoperă complet discul Soarelui, iar observatorii aflați în zona de totalitate experimentează câteva minute de întuneric în plină zi.

Temperatura poate scădea brusc, animalele își schimbă comportamentul, iar pe cer devine vizibilă coroana solară – stratul exterior al atmosferei Soarelui, ascuns în mod normal de luminozitatea acestuia. Pentru astronomi și fotografi, este unul dintre cele mai spectaculoase fenomene naturale care pot fi observate de pe Pământ.

Un festival dedicat cerului

Autoritățile din Dunedin vor transforma eclipsa într-un eveniment de amploare. Orașul pregătește un festival dedicat cerului nopții, care va începe odată cu sărbătoarea Matariki, Anul Nou al populației maori, și va continua până în ziua eclipsei. Matariki marchează reapariția pe cer a roiului de stele Pleiade și este una dintre cele mai importante sărbători culturale din Noua Zeelandă. Organizatorii spun că asocierea dintre această celebrare tradițională și eclipsa totală reprezintă o combinație rar întâlnită la nivel mondial.

De ce eclipsele atrag atât de mulți turiști

În ultimii ani, eclipsele totale de Soare au devenit adevărate evenimente turistice. În Statele Unite, eclipsele din 2017 și 2024 au atras milioane de persoane pe traseul fenomenului, iar hotelurile și locurile de cazare din zonele favorabile s-au ocupat cu luni sau chiar ani înainte. Experiența este considerată unică deoarece fiecare eclipsă totală este vizibilă doar pe o fâșie îngustă a globului, iar următoarea oportunitate de a vedea un fenomen similar din aceeași regiune poate apărea abia după sute de ani.