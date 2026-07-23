Prima pagină » Știri externe » Taxele pe afaceri vor fi reduse cu 20% pentru pub-urile, cluburile și sălile de concert din Anglia

Taxele pe afaceri vor fi reduse cu 20% pentru pub-urile, cluburile și sălile de concert din Anglia

Pub-urile, cluburile și localurile cu muzică live din Anglia vor beneficia de o reducere de 20% a impozitelor pe afaceri începând cu aprilie anul viitor, în cadrul unui plan al noului premier britanic Andy Burnham de sprijinire a afacerilor locale, cea mai recentă măsură a sa de a aborda costurile pentru muncitori și comunități.
Taxele pe afaceri vor fi reduse cu 20% pentru pub-urile, cluburile și sălile de concert din Anglia
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
23 iul. 2026, 10:01, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prim-ministrul Marii Britanii a declarat că pachetul de 100 de milioane de lire sterline va fi finanțat integral, inclusiv prin revizuirea scutirilor pentru întreprinderile care nu aduc o contribuție pozitivă comunităților, cum ar fi magazinele de vape, potrivit The Guardian.

Alte anunțuri privind costul vieții făcute în această săptămână, precum plafonarea tarifelor de autobuz la 2 lire sterline și reducerea TVA-ului la facturile de electricitate, au stârnit întrebări cu privire la modul în care vor fi finanțate aceste costuri, noua administrație fiind presată să prezinte mai detaliat detaliile propunerilor sale.

Premierul Burnham a preluat funcția luni, promițând să ofere oamenilor „mai mult spațiu de respiro” în ceea ce privește costul vieții printr-o serie de intervenții politice, în încercarea sa de a demonstra unui public adesea sceptic că guvernul poate produce schimbarea.

Beneficii pentru aproape 32.000 de localuri

Reducerea impozitelor pe afaceri va aduce beneficii pentru aproape 32.000 de pub-uri, cluburi și localuri cu muzică live, potrivit guvernului, economisind în cazul unui pub obișnuit aproximativ 1.100 de lire sterline în următorul an financiar. Sprijinul va fi direcționat astfel încât cele mai mari localuri cu muzică live să nu fie incluse.

Se așteaptă ca grupurile din industria ospitalității să primească cu bucurie planul, despre care au susținut că va crea o certitudine mult necesară pentru afacerile care doresc să investească, să creeze și să creeze locuri de muncă, într-o perioadă de presiuni financiare tot mai mari.

Aceasta se adaugă scutirii de 15% a cotei de impozitare pentru pub-uri și localuri cu muzică live.

„Prea mult timp, guvernele au stat deoparte în timp ce localurile apreciate au dispărut de pe străzile principale locale. Așa că astăzi schimb acest lucru”, a declarat prim-ministrul. „Acest guvern va sprijini afacerile pe care oamenii vor să le vadă în comunitățile lor. Am spus că voi proteja pub-urile și străzile principale locale – inima comunităților noastre – și asta vom face.”

Miniștrii intenționează, de asemenea, să ia măsuri drastice împotriva întreprinderilor care vând prin intermediul piețelor online, dar nu își respectă obligațiile fiscale, ceea ce le avantajează nedrept față de cele care o fac, și desfășoară consultări cu privire la măsurile menite să responsabilizeze mai mult aceste piețe în acest sens.

Recomandarea video

EXCLUSIV / SURSE: Una dintre firmele percheziționate de Parchetul European pentru presupusa fraudare a unui proiect al Consiliului Județean Ilfov din PNRR îi aparține lui Liviu Bicuți. El e cercetat penal deja pentru trucarea fotografiilor cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta
G4Media
Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
GSP.ro
George Simion o acuză pe Lia Olguța Vasilescu că încearcă să racoleze parlamentari AUR ca să treacă un guvern minoritar PSD
Gandul
Pasagerul care a fost la un pas să fie aspirat prin hublou acuză echipajul Ryanair că a rămas nepăsător
Cancan
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport
Statul n-a fost în stare să vândă casa lui Gheorghe Dincă, ajunsă o ruină la 7 ani de la Cazul Caracal. „Asta ar trebui dărâmată!”
Libertatea
Avertismentul medicului Tudor Ciuhodaru despre băutura consumată zilnic de mii de adolescenți! O fată de 13 ani a murit după consum zilnic
CSID
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia