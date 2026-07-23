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Atac ucrainean în Crimeea anexată. Un mort și patru răniți. Rusia susține că a doborât 223 de drone peste noapte

O persoană a fost ucisă, iar alte patru au fost rănite în urma unui atac ucrainean asupra peninsulei Crimeea, anexată de Rusia, a anunțat joi guvernatorul instalat de Moscova, Serghei Aksionov.
Atac ucrainean în Crimeea anexată. Un mort și patru răniți. Rusia susține că a doborât 223 de drone peste noapte
Sursa foto: X
Andrei Rachieru
23 iul. 2026, 09:15, Știri externe
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Potrivit acestuia, printre răniți se află și doi copii. Informațiile au fost publicate pe contul său de Telegram și nu au putut fi verificate independent.

Atacuri și asupra infrastructurii energetice

În regiunea Ulianovsk, situată la est de Moscova, guvernatorul local a declarat că drone ucrainene au lovit o instalație energetică. În urma atacului, obiectivul a luat foc, însă autoritățile nu au oferit deocamdată informații despre eventuale victime sau amploarea pagubelor, scrie Reuters.

În regiunea Voronej, din sud-vestul Rusiei, guvernatorul Aleksandr Gusev a transmis că mai multe obiective civile au fost atacate în cursul nopții. Potrivit acestuia, mai multe persoane au fost rănite.

Moscova: 223 de drone ucrainene, doborâte într-o singură noapte

Ministerul rus al Apărării susține că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 223 de drone ucrainene pe parcursul nopții. Informația a fost preluată de agențiile de presă ruse, însă nu a fost confirmată de surse independente.

Ucraina nu a comentat deocamdată informațiile privind atacurile și bilanțul anunțat de autoritățile ruse.

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