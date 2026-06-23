Oficial rus: Aproximativ jumătate din Crimeea a rămas fără electricitate după atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice

Aproximativ jumătate din peninsula Crimeea, ocupată de Rusia, a rămas fără alimentare cu energie electrică în urma unor atacuri ucrainene cu drone asupra infrastructurii energetice, a declarat luni Oleg Kriuchkov, purtătorul de cuvânt al administrației de ocupație instalate de Moscova, preluat de Kiev Independent.

Potrivit oficialului rus, autoritățile au introdus întreruperi controlate ale alimentării cu energie pentru a evita supraîncărcarea rețelei electrice.

„Asistăm aproape zilnic la atacuri asupra infrastructurii energetice a Crimeei. Au fost introduse programe preventive de deconectare a consumatorilor, iar aplicarea lor va depinde de situația din teren”, a declarat Kriuchkov pentru postul Crimea 24.

Mai multe obiective din Crimeea au fost vizate

Înaintea anunțului, operatorul energetic Kremenergo raportase pene de curent în mai multe localități din peninsulă, inclusiv în Evpatoria, Saki, Djankoi și Krasnoperekopsk, invocând „defecțiuni tehnice”.

De partea ucraineană, comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot, Robert „Madyar” Brovdi, a afirmat că atacul a vizat mai multe obiective strategice din Crimeea, printre care rezervoarele de combustibil ale Centralei Termoelectrice Kerci, stația de distribuție a gazelor din Simferopol și o substație electrică de înaltă tensiune din vestul peninsulei.

Jumătate din pensinsulă – fără energie

Canale de monitorizare citate de presa ucraineană au relatat că în urma atacului a izbucnit un incendiu de proporții la Centrala Termică din Kerci, iar un nor dens de fum s-a extins pe zeci de kilometri deasupra zonei.

Atacurile au amplificat problemele de aprovizionare cu combustibil din Crimeea, iar presa locală a relatat că aproximativ jumătate din peninsulă a rămas fără energie electrică.

Începând cu 21 iunie, benzinăriile din Crimeea au primit instrucțiuni să suspende vânzarea de combustibil către populație, pe fondul crizei de aprovizionare.

Ucraina vrea să izoleze Crimeea de Federația Rusă

Loviturile fac parte dintr-o campanie mai amplă prin care Ucraina încearcă să afecteze logistica militară rusă din peninsula anexată de Moscova în 2014.

Potrivit autorităților de la Kiev, în cadrul celui mai recent val de atacuri au fost vizate și podul feroviar peste Canalul Crimeea de Nord, un sistem antiaerian Pantsir-S1, trei drone Orion și un lansator de rachete S-300.

Ministrul ucrainean al Transformării Digitale, Mihailo Fedorov, declara pe 17 iunie că obiectivul Kievului este de a transforma Crimeea „într-o insulă” prin întreruperea rutelor de aprovizionare rusești și izolarea peninsulei de teritoriul continental al Federației Ruse.

Energia electrică a Crimeei venea din Ucraina înainte de anexare

Înainte de anexarea Crimeii de către Rusia, în 2014, peste 80% din energia electrică a peninsulei provenea din Ucraina continentală.

Ulterior, Rusia a investit în construirea și modernizarea unor centrale electrice pentru a reduce dependența energetică a regiunii, însă aceste instalații au devenit în ultimii ani ținte frecvente ale atacurilor ucrainene cu drone.