Atac armat în Crimeea anexată. Un soldat a ucis patru persoane, dintre care trei civili, înainte de a fi arestat

Patru persoane, inclusiv trei civili, au fost ucise marți în orașul Sevastopol, din Crimeea anexată de Rusia, după ce un soldat a deschis focul asupra militarilor și apoi asupra populației, a anunțat guvernatorul instalat de Moscova, potrivit Euronews.

Potrivit autorităților din Rusia, incidentul s-a produs în Sevastopol, oraș situat pe malul Mării Negre, iar ulterior, atacatorul a fost reținut. Motivele gestului nu sunt cunoscute deocamdată, iar identitatea sau naționalitatea militarului nu au fost făcute publice.

„O tragedie la Sevastopol… Conform informațiilor inițiale, un soldat a deschis focul asupra colegilor săi militari, ucigând o persoană, înainte de a ataca civili și a ucide trei dintre ei”, a scris Mihail Razvozhayev într-o postare pe Telegram.

Acesta a precizat că atacatorul a fost arestat imediat după incident, iar autoritățile desfășoară o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs atacul și ce l-a determinat pe militar să recurgă la violență.

„Serviciile de urgență, anchetatorii și experții criminaliști lucrează în prezent la fața locului. Toate circumstanțele și cauzele a ceea ce s-a întâmplat sunt în curs de stabilire”, a adăugat șeful administrației ruse din Sevastopol.

Razvojayev le-a cerut locuitorilor să își păstreze calmul, să urmărească doar informațiile transmise pe canale oficiale și să nu răspândească zvonuri neverificate.

Potrivit acestuia, cele trei victime civile sunt doi bărbați, în vârstă de 71 și 59 de ani, și o femeie de 64 de ani. Cea de-a patra victimă este un militar care a fost împușcat de atacator înainte ca acesta să deschidă focul asupra civililor.

De cine aparține Crimeea

Crimeea, anexată ilegal de Rusia de la Ucraina în 2014, se află de mai multe săptămâni în centrul unor atacuri lansate de forțele ucrainene, care au scopul să perturbe logistica armatei rusești desfășurate în sudul Ucrainei.

Rusia a invadat Ucraina la scară largă în februarie 2022 și a folosit în mod repetat peninsula Crimeea ca bază pentru operațiunile sale militare și pentru lansarea atacurilor asupra teritoriului ucrainean.