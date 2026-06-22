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Ucraina lovește din nou Podul Crimeei. Vânzările de combustibil au fost suspendate în zonă

Forțele ucrainene au lansat noi atacuri asupra unor obiective energetice și militare aflate de o parte și de alta a Podului Crimeei, unul dintre cele mai importante puncte strategice controlate de Rusia.
Ucraina lovește din nou Podul Crimeei. Vânzările de combustibil au fost suspendate în zonă
Sursa foto: captură video Facebook/Volodimir Zelenski
Oana Antipa
22 iun. 2026, 12:19, Știri externe
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În urma loviturilor, autoritățile instalate de Moscova în peninsula anexată au suspendat temporar vânzările de combustibil către populație și companii, potrivit The Independent.

Atacuri asupra infrastructurii din apropierea Podului Crimeei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că armata a lovit mai multe obiective militare și energetice din apropierea Podului Crimeei.

Construcția leagă peninsula Crimeea de teritoriul Federației Ruse și reprezintă o rută esențială pentru aprovizionarea trupelor ruse.

Autoritățile ruse au raportat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 239 de drone ucrainene în timpul nopții. Potrivit Moscovei, atacurile s-au soldat cu cel puțin cinci morți și 28 de răniți.

Informațiile privind victimele nu au putut fi verificate independent.

Crimeea suspendă vânzările de combustibil

Guvernatorul instalat de Rusia în Crimeea, Serghei Aksionov, a anunțat suspendarea vânzărilor de carburanți către populație și mediul privat.

Combustibilul va fi distribuit exclusiv instituțiilor publice care asigură serviciile esențiale și securitatea peninsulei. Autoritățile nu au precizat cât timp vor rămâne în vigoare restricțiile.

Măsura vine pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice și logistice din Crimeea.

În paralel, autoritățile din Sevastopol au anulat toate evenimentele publice organizate în aer liber. De asemenea, iluminatul stradal va fi redus pentru economisirea energiei electrice.

Zelenski avertizează asupra unei noi escaladări

Președintele ucrainean a declarat că Rusia pregătește un nou atac de amploare împotriva Ucrainei.

În același timp, el a avertizat Belarusul să elimine infrastructura utilizată de armata rusă, în caz contrar existând riscul unor măsuri militare.

Pe front, Statul Major al armatei ucrainene susține că Rusia a lansat în ultimele 24 de ore trei atacuri cu rachete, 84 de lovituri aeriene și aproape 10.000 de drone kamikaze.

Forțele ucrainene afirmă că au lovit mai multe posturi de comandă, poziții de artilerie și centre de coordonare a dronelor rusești.

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