Ucraina lovește pentru a doua noapte consecutiv una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, potrivit autorităților și martorilor

Drone ucrainene au atacat în noaptea de miercuri spre joi rafinăria Slavneft-Yanos din regiunea rusă Iaroslavl, una dintre cele mai mari instalații de procesare a petrolului din Rusia.

Este a doua noapte consecutivă în care obiectivul este vizat, după un atac revendicat anterior de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precizează Kyiv INdependent.

Potrivit imaginilor și înregistrărilor video publicate de locuitori pe rețelele sociale, deasupra orașului Iaroslavl s-au ridicat coloane de fum în timpul unui atac cu drone.

Ce este rafinăria Slavneft-Yanos

Canale rusești de monitorizare au relatat că ținta loviturii a fost rafinăria Slavneft-Yanos, situată la peste 700 de kilometri de granița cu Ucraina.

Instalația este cea mai mare rafinărie din regiunea centrală a Rusiei și una dintre cele mai mari cinci din țară, având o capacitate anuală de procesare de aproximativ 15 milioane de tone de țiței.

Guvernatorul regiunii Iaroslavl, Mihail Evraev, a confirmat că regiunea a fost atacată de drone ucrainene și a anunțat restricții de circulație pe șoseaua care leagă orașul de Moscova. Drumul închis trece prin apropierea rafinăriei, însă oficialul rus nu a precizat dacă instalația a fost lovită și nici dacă au existat pagube.

Mai mulți martori au văzut incendii

Mai mulți locuitori au susținut pe rețelele sociale că unele locuințe din oraș au fost cuprinse de incendii în urma atacului.

Aceste informații nu au putut fi verificate din surse independente.

Atacul are loc la doar o zi după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că forțele ucrainene au lovit cu succes aceeași rafinărie.

„Iaroslavl, la peste 700 de kilometri de granița de stat a Ucrainei. O instalație din sectorul petrolier care avea o importanță majoră pentru finanțarea războiului Rusiei”, a scris Zelenski pe Facebook, alături de imagini care arătau rafinăria în flăcări.

De patru ori atacată

Liderul ucrainean a mulțumit armatei și serviciilor de informații militare pentru ceea ce a numit o acțiune de „dreptate”, afirmând că atacurile asupra infrastructurii energetice ruse reprezintă un răspuns la bombardamentele Moscovei asupra orașelor și satelor ucrainene.

Rafinăria din Iaroslavl a fost vizată în repetate rânduri în ultimele luni. Potrivit surselor ucrainene, numai în luna mai 2026 au fost înregistrate patru atacuri separate asupra instalației.