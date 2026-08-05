Ucraina primește de trei ori mai puține rachete de apărare aeriană decât în 2025, avertizează Zelenski

Ucraina a primit în 2026 doar o treime din rachetele de apărare aeriană livrate de aliați comparativ cu anul trecut, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski. În tot acest timp, Rusia și-a intensificat atacurile asupra Kievului și asupra zonelor ocupate de cetățeni.

Potrivit liderului ucrainean, reducerea livrărilor de interceptoare nu este o situație de scurtă durată, ci este, de fapt, o tendință care s-a menținut pe parcursul întregii prime jumătăți a anului.

„Și acesta nu este doar un fenomen de vară – se aplică fiecărei perioade din prima jumătate a anului 2026”, a transmis Volodimir Zelenski pe Telegram.

Ucraina se confruntă încă de la începutul războiului cu un deficit de rachete Patriot produse în Statele Unite, care sunt singurele capabile să intercepteze rachetele balistice rusești.

În ultimele săptămâni însă, lipsa acestor interceptoare a devenit tot mai vizibilă pentru ucraineni, în condițiile în care Rusia a atacat Kievul, în medie, o dată la trei zile numai în luna iulie.

Situația s-a repetat și în timpul atacului de miercuri. Forțele aeriene ucrainene au anunțat că nu au reușit să intercepteze nicio rachetă balistică și nici cele patru rachete de croazieră Zircon lansate de Rusia.

Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui Ucrainei pentru dezvoltarea tehnologiei de apărare, estimează că Rusia poate lansa aproximativ 100 de rachete balistice în fiecare lună.

În timpul acestor lovituri sunt vizate, în cea mai mare parte, centrele logistice, instalațiile industriale, depozitele de alimente și clădiri.

„Războiul de uzură a intrat în următoarea fază”, a declarat acesta pe Telegram.

Pe lângă propriul arsenal, Rusia a început din nou să folosească rachete furnizate de Coreea de Nord. Potrivit autorităților ucrainene, săptămâna trecută armata rusească a lansat primele două rachete nord-coreene din luna august a anului trecut.

Serviciile de informații militare ale Ucrainei susțin că o unitate de rachete nord-coreeană a fost desfășurată în vestul Rusiei și ar putea dispune de 120 de rachete balistice și șase lansatoare.

În consecință a celor întâmplate, unii analiști militari consideră că o soluție ar fi lovirea lansatoarelor de rachete rusești înainte ca acestea să fie folosite.