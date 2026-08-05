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Coreea de Nord amplasează o unitate de rachete în vestul Rusiei-surse ucrainene

Coreea de Nord a început să amplaseze o unitate de rachete în vestul Rusiei. Informația este prezentată de serviciile secrete ucrainene. Rachetele vor fi folosite împotriva țintelor ucrainene.
Coreea de Nord amplasează o unitate de rachete în vestul Rusiei-surse ucrainene
Sursa foto: X
Petru Mazilu
05 aug. 2026, 11:18, Politic
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Serviciul de informații militare al Ucrainei afirmă că armata din Coreea de Nord a început să disloce o unitate de rachete în vestul Rusiei, potrivit Reuters. Planul este de a furniza până la 120 de rachete balistice și șase lansatoare.

Acestea vor fi utilizate sub comanda rușilor împotriva Ucrainei. Experții spun că rachetele din Coreea de Nord sunt mai mari, dar mai puțin precise decât cele rusești.

Coreea de Nord și Rusia își întăresc relațiile

Apariția unității de rachete reprezintă o extindere semnificativă a cooperării militare dintre Rusia și Coreea de Nord. Colaborarea între cele două țări a crescut treptat în timpul războiului din Ucraina și ca urmare a izolării internaționale a Rusiei.

Estimările făcute de serviciile de informații sud-coreene arată că aproximativ 13.000 de militari nord-coreeni au fost trimiși în Rusia. Mulți dintre aceștia și-au pierdut viața pe câmpul de luptă.

Potrivit Kievului, Coreea de Nord ar putea trimite încă 25-30.000 de soldați pentru a ajuta Moscova. De asemenea, Coreea de Nord a transferat Rusiei 28.000 de containere cu arme și obuze de artilerie pentru războiul cu Ucraina.

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