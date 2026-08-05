Prima operațiune a Ucrainei în sprijinul unui stat din UE: pompierii ucraineni, primiți ca eroi în Franța

Șeful detașamentului ucrainean, colonelul Roman Voronko, a declarat miercuri, într-un interviu acordat publicației franceze Le Figaro, că echipa sa privește această intervenție ca pe un gest de solidaritate față de Franța. „Este o onoare pentru noi să ajutăm Franța”, a afirmat acesta.

Pompierii ucraineni au sosit în Franța duminică, după un drum de aproximativ 52 de ore, fiind cazați la un liceu din La Brède, o localitate din apropierea orașului Bordeaux, alături de salvatori veniți din Slovacia și Polinezia Franceză. Detașamentul a fost trimis prin Mecanismul european de protecție civilă, după ce Franța a solicitat sprijin internațional pentru combaterea incendiului izbucnit în urmă cu aproape două săptămâni în apropiere de Saumos.

„Drumul a fost foarte lung, dar am fost însoțiți cu multă bunăvoință în fiecare țară pe care am traversat-o”, a spus comandantul echipei, adaugând că participarea la această misiune are o semnificație aparte pentru pompierii ucraineni.

Prima operațiune a Ucrainei în sprijinul unui stat din UE

Misiunea reprezintă prima intervenție a pompierilor ucraineni în Franța și, totodată, prima participare a Ucrainei la o operațiune de sprijin pentru un stat membru al Uniunii Europene prin Mecanismul european de protecție civilă.

Convoiul este format din 70 de pompieri și 15 vehicule, dintre care 10 autospeciale de stingere. Autoritățile franceze apreciază experiența salvatorilor ucraineni, dobândită în timpul războiului și în intervenții complexe, motiv pentru care aceștia vor acționa în unele dintre cele mai dificile sectoare ale operațiunii.

Pompierii ucraineni: Franța ne-a fost alături

Purtătoarea de cuvânt a detașamentului ucrainean, Khrystyna Pertsovych, a declarat pentru AFP că misiunea are și o valoare simbolică.

„Pompierii sunt o mare familie care nu cunoaște granițe. Când Ucraina a avut nevoie de ajutor, Franța ne-a fost alături”, a afirmat aceasta.

Incendiul de la Saumos a izbucnit la sfârșitul lunii iulie și a devastat aproximativ 42.000 de hectare, fiind unul dintre cele mai dificile incendii de vegetație cu care s-a confruntat Franța în ultimii ani.

Flăcările au mobilizat mii de pompieri francezi și echipe de intervenție din mai multe țări europene, în urma apelului la ajutor internațional lansat de președintele Emmanuel Macron pe 24 iulie