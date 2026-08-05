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Un criminal în serie ar putea fi trimis de ruși să lupte pe frontul ucrainean

Un cunoscut criminal în serie din Rusia ar putea fi trimis de ruși să lupte pe frontul ucrainean. Bărbatul a solicitat să fie scos din închisoare pentru a merge la război. Legea rusă permite eliberarea unor infractori în schimbul înregimentării în armată.
Un criminal în serie ar putea fi trimis de ruși să lupte pe frontul ucrainean
sursa foto: Telegram/Nexta
Petru Mazilu
05 aug. 2026, 11:40, Social
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Criminalul de la Barnaul, care a ucis 11 tinere, a cerut să fie trimis la război, anunță Nexta care citează canalele Telegram ruse. Este vorba despre criminalul în serie Vitali Manișin, condamnat la 25 de ani de închisoare. El a solicitat să fie transferat din închisoare în armată pentru a participa la războiul împotriva Ucrainei.

Sursa menționată spune că Manișin a trimis o cerere conducerii închisorii din Eniseisk, solicitând încheierea unui contract cu Ministerul Apărării al Rusiei. Până în prezent, el nu a primit răspuns.

Istoria criminalului în serie

Ancheta a stabilit că, începând cu sfârșitul anilor 1980 și până la începutul anilor 2000, Manișin a ucis tinere, în principal studente de la Universitatea Tehnică din Altai, cărora le oferea „ajutor cu admiterea”.

Criminalul în serie a fost arestat după zeci de ani. Până atunci, el a trăit o viață normală și a lucrat ca funcționar de rang inferior.

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