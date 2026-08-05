Un criminal în serie ar putea fi trimis de ruși să lupte pe frontul ucrainean

Criminalul de la Barnaul, care a ucis 11 tinere, a cerut să fie trimis la război, anunță Nexta care citează canalele Telegram ruse. Este vorba despre criminalul în serie Vitali Manișin, condamnat la 25 de ani de închisoare. El a solicitat să fie transferat din închisoare în armată pentru a participa la războiul împotriva Ucrainei.

Sursa menționată spune că Manișin a trimis o cerere conducerii închisorii din Eniseisk, solicitând încheierea unui contract cu Ministerul Apărării al Rusiei. Până în prezent, el nu a primit răspuns.

Istoria criminalului în serie

Ancheta a stabilit că, începând cu sfârșitul anilor 1980 și până la începutul anilor 2000, Manișin a ucis tinere, în principal studente de la Universitatea Tehnică din Altai, cărora le oferea „ajutor cu admiterea”.

Criminalul în serie a fost arestat după zeci de ani. Până atunci, el a trăit o viață normală și a lucrat ca funcționar de rang inferior.