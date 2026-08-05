Amenzi pentru cei care vorbesc pe speaker în STB. Inițiativa a pornit de la o mamă a unui copil cu autism

Persoanele care vorbesc la telefon pe speaker, ascultă muzică fără căști sau urmăresc videoclipuri cu sonor în autobuze, tramvaie și troleibuze ar putea fi sancționate în perioada următoare. Societatea de Transport București (STB) a anunțat că va începe o campanie de informare, urmată de controale și, dacă va fi necesar, de aplicarea de amenzi.

În paralel, Metrorex a anunțat că va difuza mesaje audio prin care le va cere călătorilor să păstreze liniștea. Demersurile au fost declanșate după o petiție lansată de jurnalista Georgiana Mihalcea, de la Totul Despre Mame.

Reprezentanții Metrorex au precizat că legislația actuală nu permite sancționarea persoanelor care vorbesc la telefon pe speaker în metrou.

„Nu există o reglementare legislativă care să interzică călătorilor vorbitul la telefon în metrou sau care să pedepsească lipsa bunului simț. Acesta trebuie să fie cultivat de fiecare individ în parte, încă din copilărie”, a transmis Metrorex.

Compania a anunțat însă că va publica mesaje de informare pe paginile sale de socializare și va continua să promoveze regulile de călătorie prin anunțurile difuzate în stații și în trenuri.

La aproximativ o săptămână după răspunsul Metrorex la inițiativa Totul Despre Mame, și STB a anunțat că pregătește măsuri pentru reducerea poluării fonice în mijloacele de transport de suprafață.

Invitat în emisiunea „Cu Gândul la București”, de la Gândul, directorul general al STB, Andrei Dinculescu-Bighea, a declarat că vor fi organizate campanii de conștientizare, iar ulterior ar putea avea loc controale desfășurate împreună cu Poliția Locală și controlorii STB. Valoarea amenzilor nu a fost încă stabilită.

„Foarte mulți uită să folosească căștile și vorbesc pe speaker la telefon. Creează un disconfort și celorlalți pasageri. O să facem o campanie, să încercăm să conștientizeze că nu așa trebuie mers în mijloacele de transport. Am solicitat și de la Primăriile de sector, nu am primit încă niciun răspuns. Încercăm să facem niște echipe mixte și cu controlori. Se pot da amenzi. Există un regulament”, a afirmat directorul general al STB.

Petiția lansată de jurnalista Georgiana Mihalcea

Pentru Georgiana Mihalcea, mama unui adolescent cu autism, zgomotul produs de telefoanele folosite pe speaker în transportul public nu este doar o problemă de bun-simț, ci una care poate afecta în mod negativ persoanele cu sensibilitate senzorială.

Într-un articol publicat pe Totul Despre Mame, jurnalista a explicat că fiul său folosește transportul în comun încă din copilărie și că, odată cu înaintarea în vârstă, zgomotele din jur au devenit din ce în ce mai greu de suportat.

„L-am purtat pe David în port-bebe prin autobuze și tramvaie cu mult înainte să învețe să meargă, iar transportul în comun face parte din viața noastră. Ani la rând am glumit pe Facebook folosind hashtagul #stbdragosteamea, pentru că, indiferent unde aveam de ajuns, autobuzul sau tramvaiul erau mijloacele noastre de transport preferate. Între timp, David a crescut și s-a schimbat și felul în care percepe lumea din jur. Sunetele pe care alții reușesc să le ignore îl copleșesc, iar o călătorie banală poate deveni un efort uriaș. Nu doar pentru el, ci și pentru mine, care încerc, de fiecare dată când coborâm din autobuz sau din metrou, să-i explic pe înțelesul lui expresii și comportamente pe care nu le putem evita. După sute, poate chiar mii de călătorii prin Capitală, am decis să fac ceva ce nu credeam că voi face vreodată: am lansat o petiție prin care cer Societății de Transport București și Metrorex să difuzeze un mesaj simplu pentru călători: „Folosiți căști, nu difuzorul!”. De ce? În primul rând, pentru că zgomotul provocat de cei care vorbesc, se uită la filme ori pe Tik Tok cu telefonul pe difuzor îmi afectează mult copilul. În al doilea rând, sunt convinsă că suferă și alți copii, neurodivergenți sau nu. De fapt, așa cum arată numeroase studii, nu doar lipsa de politețe și educație trebuie să ne îngrijoreze: sănătatea mintală a tuturor călătorilor, indiferent de vârstă, este în pericol.”, a scris Georgiana Mihalcea în articolul său, după ce a lansat petiția și pe platforma Declic.

Petiția a strâns semnături din partea celor care cer măsuri pentru reducerea poluării fonice din transportul public. În același timp, jurnalista a explicat, alături de un psiholog, că zgomotul produs în mijloacele de transport îi afectează nu doar pe copiii neurodivergenți sau pe cei cu hipersensibilitate senzorială, ci și pe ceilalți călători.