Situația din arsenalul SUA este mai gravă decât se estima: Stocurile de rachete, la un nivel periculos

Informațiile ridică semne de întrebare asupra capacității Statelor Unite de a continua pentru o perioadă îndelungată operațiunile împotriva Iranului și, în același timp, de a păstra suficiente arme pentru o eventuală criză în Europa sau în regiunea Indo-Pacifică.

Sistemele care apără bazele americane, aproape de limită

Cele mai mari probleme sunt înregistrate în cazul sistemelor de apărare aeriană folosite pentru protejarea bazelor militare, a orașelor și a infrastructurii critice împotriva rachetelor balistice.

THAAD – Terminal High Altitude Area Defense – este conceput pentru interceptarea rachetelor balistice la mare altitudine, în faza finală a zborului. Sistemele Patriot sunt utilizate la altitudini mai mici și reprezintă una dintre principalele linii de apărare ale trupelor americane și ale aliaților Washingtonului din Orientul Mijlociu.

Înaintea războiului, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, CSIS, estima că Statele Unite dispuneau de aproximativ 452 de interceptori THAAD și de peste 2.200 de interceptori din cele mai moderne variante Patriot. Potrivit celor mai recente date interne citate de CNN, aproape patru cincimi din stocul THAAD și aproximativ jumătate din cel de rachete Patriot ar fi fost utilizate de la începutul conflictului.

Cifrele sunt chiar mai grave decât unele estimări realizate anterior pe baza documentelor bugetare publice. O analiză CSIS indica o reducere de cel puțin 65% a inventarului Patriot și de cel puțin 38% a stocului THAAD. Diferența poate fi explicată prin momentul realizării estimărilor și prin faptul că noile informații provin din rapoarte interne, care nu sunt disponibile publicului.

Aproape toate rachetele ATACMS și PrSM ar fi fost folosite

Problemele nu se limitează la apărarea aeriană. Armata americană ar fi utilizat „practic toate” rachetele sale terestre de mare precizie și cu rază lungă de acțiune, potrivit unor surse citate separat de Reuters.

Este vorba în principal despre rachetele ATACMS și despre noua generație Precision Strike Missile – PrSM. Aceste arme permit lovirea unor ținte de la distanță, fără expunerea avioanelor și a piloților la sistemele antiaeriene iraniene.

Consumul acestor rachete ar putea obliga Pentagonul să apeleze într-o măsură mai mare la bombardiere și avioane de luptă dacă Donald Trump va ordona reluarea unor atacuri masive. O astfel de strategie ar implica riscuri mai mari pentru echipajele americane.

Și stocul de rachete de croazieră Tomahawk a fost puternic afectat. Surse citate de Reuters susțin că aproape jumătate din inventarul global al Statelor Unite ar fi fost utilizat în cele cinci luni de război. Rachetele Tomahawk sunt lansate de pe distrugătoare, crucișătoare și submarine și pot lovi ținte aflate în zone protejate de sisteme antiaeriene puternice.

Trump a oprit atacurile după avertismentele militarilor și ale statelor din Golf

Situația stocurilor ar fi fost discutată din nou înainte ca Donald Trump să anuleze un amplu val de atacuri pregătit pentru weekend.

Președintele american ar fi aprobat inițial operațiunea, iar secretarul Apărării, Pete Hegseth, primise ordinul final pentru declanșarea loviturilor. Trump s-a răzgândit însă după discuțiile purtate sâmbătă cu aliații Statelor Unite din Orientul Mijlociu.

Mai multe state din Golf au avertizat că Iranul ar putea răspunde atacând rafinării, terminale petroliere, instalații de gaze și alte obiective energetice din regiune. Aceste țări depind, la rândul lor, de sistemele americane Patriot și THAAD și se tem că deficitul de interceptori le-ar reduce capacitatea de a opri un atac masiv iranian.

Trump i-a cerut în cele din urmă lui Hegseth să suspende operațiunea, fără a elimina însă posibilitatea unor noi atacuri dacă negocierile cu Teheranul eșuează.

Pentagonul și Casa Albă resping ideea că armata ar fi rămas fără arme

Administrația americană susține că forțele armate dispun în continuare de suficiente muniții pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de președinte.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că armata americană are toate capabilitățile necesare pentru a acționa în momentul și în locul ales de Donald Trump. Casa Albă a transmis, de asemenea, că Statele Unite dispun de suficiente muniții pentru obiectivele actuale și viitoare ale președintelui.

Donald Trump a susținut că industria americană de apărare produce în prezent mai multe muniții decât oricând și că fabricile își extind capacitatea. Analiștii avertizează însă că majorarea producției nu poate rezolva imediat problema, deoarece fabricarea interceptorilor avansați necesită perioade lungi.

CSIS estimează că refacerea stocurilor de rachete THAAD, Patriot și Tomahawk până la nivelurile anterioare războiului ar putea dura cel puțin trei ani. Problema nu este doar finanțarea, ci și timpul necesar extinderii liniilor de producție, fabricării componentelor și livrării sistemelor.

Un posibil război cu China, marea îngrijorare a Pentagonului

Diminuarea rezervelor afectează capacitatea Statelor Unite de a răspunde simultan unei alte crize majore. Rachetele Patriot, THAAD, Tomahawk, ATACMS și PrSM ar fi esențiale într-un posibil conflict cu China, Rusia sau Coreea de Nord.

În special într-o confruntare în Pacific, forțele americane ar avea nevoie de un număr mare de rachete cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte protejate și de interceptori pentru apărarea bazelor din Guam, Japonia și Coreea de Sud.

„Lipsa interceptorilor înseamnă că atacurile convenționale se pot întoarce împotriva ta dacă dronele kamikaze încep să treacă în număr mare”, a explicat una dintre sursele familiarizate cu situația stocurilor.

Războiul cu Iranul expune astfel o vulnerabilitate pe care Pentagonul încearcă de mai mulți ani să o corecteze: armele moderne pot fi consumate într-un conflict mult mai repede decât poate industria americană să le înlocuiască.