Ucraina accelerează dezvoltarea scutului antirachetă Freyja prin integrarea tehnologiei europene

Compania ucraineană Fire Point, specializată în producția de drone și rachete, a început integrarea tehnologiilor furnizate de mai multe companii europene în proiectul sistemului de apărare antirachetă Freyja.

Potrivit Reuters, producătorul a anunțat că a încheiat acorduri cu peste 13 firme din industria europeană de apărare pentru furnizarea de radare, sisteme de ghidare și alte echipamente esențiale.

Proiectul face parte din eforturile Ucrainei de a dezvolta un sistem capabil să intercepteze rachetele balistice rusești, luând în considerare că țara se confruntă cu un deficit de interceptoare Patriot.

Inițiativa paneuropeană a fost lansată oficial luna trecută, la Paris, de zece guverne și 12 companii din industria de apărare, printre care Eurosam, Leonardo, Thales și Saab.

Directorul general al Fire Point, Iryna Terekh, a declarat pentru Reuters că majoritatea acordurilor necesare au fost deja finalizate.

„Aproape totul este convenit”, a spus aceasta, precizând că 13 parteneri industriali s-au alăturat deja proiectului. Obiectivul companiei, a precizat el, este ca prima interceptare reușită a unei rachete balistice să aibă loc până la jumătatea anului 2027.

Fire Point furnizează pentru acest proiect interceptorul FP7.X, care este, de fapt, o versiune îmbunătățită a rachetei balistice FP7.

„În acest moment ne aflăm în cea mai intensă și, de asemenea, în cea mai complicată etapă de asamblare finală a tuturor lucrurilor împreună cu radarele de supraveghere, cu radarele de urmărire, cu căutătoarele”, a explicat Terekh.

Compania norvegiană Kongsberg dezvoltă centrul de comandă care va integra toate sistemele. Publicațiile de specialitate au spus că firma germană Diehl Defence ar urma să furnizeze sistemul de ghidare. Reprezentanții Diehl au confirmat că există discuții cu Fire Point, fără a oferi detalii.

Fire Point estimează că va putea produce fiecare interceptor balistic la un cost mai mic de un milion de euro, adică de patru până la șase ori mai ieftin decât o rachetă Patriot.

„Încercăm să comprimăm un program care durează de obicei 20 sau 30 de ani în doar câțiva ani”, a afirmat Terekh.

Proiectul Freyja va folosi o arhitectură open-source, care va permite folosirea unor sisteme produse de companii diferite. Fire Point estimează că numărul partenerilor industriali ar putea ajunge la aproximativ 20, ceea ce ar crește și capacitatea de producție.

„Ne așteptăm ca lansatorul să aibă între patru și șase rachete. Deci, dacă dintr-un lot ar exista o interceptare a unei rachete balistice pentru MVP, acesta ar fi un rezultat minunat”, a spus Terekh.

Este important de menționat că Fire Point dezvoltă și versiuni de atac ale rachetelor sale.

Varianta FP7 destinată loviturilor asupra țintelor terestre a trecut prin aproximativ 15 lansări de testare și este în curs de certificare de către Ministerul Apărării din Ucraina. Procesul ar urma să fie finalizat în următoarele două-patru săptămâni.

Compania speră ca această versiune o să fie folosită în luptă la începutul toamnei, iar până la sfârșitul toamnei intenționează să introducă și racheta balistică FP9, despre care susține că poate ajunge până la Moscova.