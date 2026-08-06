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Miss North Carolina SUA 2026 a rămas fără coroană la doar o lună după câștigarea ei | Organizația „Miss SUA” nu spune clar despre ce e vorba, dar insistă pe „toleranță zero față de rasism, homofobie, transfobie”

Brittany Boltinhouse a fost detronată din poziția de Miss North Carolina USA 2026 la puțin peste o lună după ce a câștigat concursul.
Miss North Carolina SUA 2026 a rămas fără coroană la doar o lună după câștigarea ei | Organizația „Miss SUA” nu spune clar despre ce e vorba, dar insistă pe „toleranță zero față de rasism, homofobie, transfobie”
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Luiza Moldovan
06 aug. 2026, 05:36, Știri externe
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Organizația Miss SUA a anunțat că decizia a fost luată din cauza unor încălcări ale standardelor sale și a reafirmat că are „toleranță zero” față de rasism, homofobie, transfobie și orice comportament care afectează demnitatea unei persoane, potrivit People.

Organizația Miss SUA a transmis că retragerea titlului a fost decisă de comun acord cu Brittany Boltinhouse, directorii competiției din statul Carolina de Nord și conducerea națională a concursului.

Nu este vorba despre un incident izolat

Reprezentanții organizației nu au precizat ce fapte au stat la baza hotărârii, însă au subliniat că nu este vorba despre un incident izolat, ci despre un „tipar de comportament” observat pe o perioadă mai lungă.

Președintele și directorul executiv al Miss USA și Miss Teen USA, Thom Brodeur, a declarat că un titlu de frumusețe presupune responsabilități care depășesc simpla câștigare a competiției.

Nu tolerăm rasismul, homofobia, transfobia și niciun limbaj care privează o persoană de demnitatea sa”, a transmis acesta, adăugând că reprezentarea organizației implică respectarea unor standarde clare de conduită.

Retragerea titlului, prea puțin explicată

Brodeur a precizat că organizația a analizat situația imediat ce a fost informată și a decis că Brittany Boltinhouse nu mai poate reprezenta brandul Miss SUA.

Totuși, el a făcut apel la evitarea atacurilor personale împotriva fostei deținătoare a titlului.

Brodeur a spus că a citit declarația publică pe care Boltinhouse urmează să o facă și că aceasta include asumarea responsabilității și scuze.

Myla Hadley e noua deținătoare a titlului

Potrivit lui Brodeur, o astfel de reacție nu șterge consecințele faptelor, dar poate reprezenta începutul unei schimbări.

În urma deciziei, titlul de Miss North Carolina USA 2026 i-a fost acordat Mylei Hadley, despre care organizația a afirmat că beneficiază de „încrederea și sprijinul deplin” al conducerii.

Brittany Boltinhouse fusese încoronată pe 28 iunie și urma să reprezinte statul Carolina de Nord la competiția Miss SUA 2026, programată pentru sfârșitul lunii august.

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