New Mexico dă în judecată Departamentul de Justiție al SUA în cazul Epstein | Autoritățile acuză blocarea anchetei

Statul New Mexico a intentat un proces împotriva Departamentului de Justiție al SUA și a procurorului general interimar Todd Blanche, acuzând autoritățile federale că împiedică investigarea infracțiunilor sexuale comise de Jeffrey Epstein la ferma sa din apropierea orașului Santa Fe, potrivit AP.

Procesul a fost depus miercuri la un tribunal federal din Washington, D.C., de procurorul general al statului New Mexico, Raúl Torrez. Acesta susține că Departamentul de Justiție a refuzat în mod repetat să pună la dispoziția anchetatorilor statali documente și informații esențiale privind activitățile lui Jeffrey Epstein și ale presupușilor săi complici.

Potrivit plângerii, autoritățile federale au blocat ancheta desfășurată în New Mexico prin măsuri care „afectează în mod activ victimele și subminează interesul public”.

Torrez solicită instanței să oblige Departamentul de Justiție să transmită materialele solicitate, argumentând că New Mexico este una dintre puținele jurisdicții care mai pot investiga și, eventual, trage la răspundere persoane asociate cu Epstein.

Procurorul: „Am cerut informații de zece ori”

Într-o conferință de presă, Raúl Torrez a declarat că biroul său a formulat zece solicitări oficiale pentru acces la documente și probe, însă acestea au fost fie ignorate, fie respinse.

„Ni s-a spus în repetate rânduri că vor coopera, însă experiența echipei noastre a fost exact opusul”, a afirmat procurorul.

Acesta l-a acuzat direct pe procurorul general interimar Todd Blanche că ar putea rezolva situația imediat.

„Todd Blanche ne-ar putea acorda chiar astăzi accesul de care avem nevoie, printr-o simplă semnătură. În schimb, au ales să blocheze, să obstrucționeze și, sincer, să ascundă informațiile”, a spus Torrez.

Departamentul de Justiție invocă protejarea victimelor

În replică, Departamentul de Justiție a transmis că nu poate divulga anumite documente deoarece instanțele federale au interzis publicarea informațiilor care ar putea duce la identificarea victimelor.

Reprezentanții instituției au precizat că protejarea vieții private a supraviețuitorilor rămâne o prioritate, dar au adăugat că sunt dispuși să sprijine ancheta din New Mexico „în limitele legii și ale hotărârilor judecătorești”.

Raport critic la adresa autorităților federale

Procesul a fost depus în aceeași zi în care Camera Reprezentanților din New Mexico a publicat un raport preliminar privind activitatea unei comisii dedicate victimelor lui Epstein.

Raportul critică autoritățile statale și federale, susținând că procurorii din New York s-au concentrat aproape exclusiv pe infracțiunile comise de Epstein în New York, Florida și Insulele Virgine Americane, lăsând în plan secund presupusele abuzuri din New Mexico.

Totuși, documentul citează inclusiv probe și mărturii strânse de procurorii federali din New York pentru a descrie presupusele fapte petrecute la ferma lui Epstein din stat.

Noi mărturii despre presupusele abuzuri

În cadrul audierilor comisiei, Rachel Benavidez a declarat că Jeffrey Epstein a abuzat-o sexual la ferma sa din New Mexico, unde fusese angajată ca maseuză la sfârșitul anilor 1990.

Femeia a afirmat că relațiile influente ale lui Epstein în stat i-au permis acestuia să evite răspunderea, chiar și după condamnarea sa pentru infracțiuni sexuale în alte jurisdicții.

Comisia analizează și rolul persoanelor care l-ar fi ajutat pe Epstein să își desfășoare activitatea în New Mexico și să evite investigațiile.

Ferma lui Epstein are un nou proprietar

Jeffrey Epstein a cumpărat proprietatea din apropierea localității Stanley, la aproximativ 50 de kilometri de Santa Fe, în 1993. Domeniul includea o vilă, o pistă privată de aterizare și un heliport.

După moartea lui Epstein, proprietatea a fost vândută în 2023 familiei politicianului republican Don Huffines, care a anunțat că a redenumit domeniul San Rafael Ranch și intenționează să îl transforme într-un centru de retrageri creștine.

Jeffrey Epstein s-a sinucis într-o închisoare federală din New York în august 2019, în timp ce era judecat pentru trafic sexual de minore. Fosta sa parteneră, Ghislaine Maxwell, execută în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare, după condamnarea pentru recrutarea și exploatarea sexuală a unor tinere în beneficiul lui Epstein.