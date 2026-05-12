O bibiliotecă din New York a expus peste 3,5 milioane de pagini din dosarul Epstein

O organizație americană, pentru transparență în viața publică, a înființat o bibliotecă temporară în New York, denumită „Sala de lectură memorială Donald J. Trump și Jeffrey Epstein”, ce conține copii a peste 3,5 milioane de pagini din dosarul Epstein, potrivit AFP.

„Adevărul este greu de negat atunci când este tipărit și consultat ca referință” reprezintă ideea care stă la baza expoziției, susținută de Institutul pentru Fapte Primare din Washington.

Pe lângă documente, expoziția oferă și o cronologie detaliată a relației dintre afaceristul Jeffrey Epstein, găsit mort în închisoare în 2019, și președintele Statelor Unite.

Expoziția are rolul de a educa publicul

În cadrul expoziției, în spatele draperiilor, un memorial cu lumânări pe podea aduce un omagiu victimelor prădătorului sexual. La etajul de sub, vizitatorii sunt invitați să se exprime prin lipirea unor cuvinte pe perete: „O societate se măsoară după modul în care își tratează victimele” și „Publicați dosarele și dați-l afară” se numără printre mesajele transmise.

„Suntem o organizație pro-democrație, al cărei scop este de a educa publicul, prin intermediul acestui tip de muzee temporare și al altor experiențe «din viața reală», pentru a ajuta oamenii să înțeleagă corupția din Statele Unite și pericolele pe care le reprezintă pentru democrație”, a explicat, pentru AFP, unul dintre creatorii proiectului, David Garrett.

Publicului nu i se permite să consulte documentele, în special pentru a proteja anumite victime, ale căror nume Ministerul Justiției nu le-a secretizat în totalitate. Însă, anumiți jurnaliști sau avocați sunt autorizați să le citească. Biblioteca temporară este deschisă vizitatorilor până pe 21 mai.