Trump va efectua controlul medical anual pe 26 mai. Tot mai multe întrebări din cauza folosirii intense a machiajului

Președintele SUA, Donald Trump, va efectua controlul medical anual pe 26 mai la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, a anunțat luni Casa Albă.

„Acesta va include examinările stomatologice și medicale de rutină ale președintelui, ca parte a programului său regulat de îngrijire medicală preventivă”, se arată într-un comunicat. „Președintele va petrece, de asemenea, timp alături de militarii și personalul de la Walter Reed, în semn de recunoaștere a serviciului, profesionalismului și devotamentului lor față de națiune”.

Vânătăile de pe mâini și gleznele umflate, motive de întrebări

Trump, în vârstă de 79 de ani, a primit numeroase întrebări privind starea sa de sănătate, având în vedere vânătăile observate în mod regulat pe mâini, în ciuda folosirii uneori intense a machiajului. El și Casa Albă au încercat să explice aceste fenomene prin regimul zilnic de aspirină pe care îl urmează și prin strângerile de mână asociate cu rolul său de președinte.

De asemenea, a fost văzut în repetate rânduri cu gleznele umflate, o afecțiune atribuită de medicii săi insuficienței venoase cronice.

Președintele SUA a vizitat ultima dată un dentist în timpul uneia dintre călătoriile sale regulate de weekend în Florida, pe 2 mai, scrie Anadolu.

Trump, supus unui control medical și în octombrie 2025

Trump a dezvăluit în octombrie că a fost supus unui examen de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM) în timpul unei a doua vizite la spital anul trecut, dar nu a dezvăluit motivul pentru care medicii au solicitat examenul și nici nu a precizat ce parte a corpului a fost examinată.

Ulterior, el a afirmat că testul nu a fost o RMN, ci o tomografie computerizată, și a spus că regretă că a dezvăluit faptul că a fost supus examinării, deoarece aceasta a stârnit întrebări cu privire la starea sa de sănătate.

Trump va împlini 80 de ani în iunie. El era deja cel mai în vârstă președinte al Statelor Unite care a preluat funcția atunci când a depus jurământul în ianuarie 2025.