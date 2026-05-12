Prima pagină » Știri externe » Trump va efectua controlul medical anual pe 26 mai. Tot mai multe întrebări din cauza folosirii intense a machiajului

Trump va efectua controlul medical anual pe 26 mai. Tot mai multe întrebări din cauza folosirii intense a machiajului

Casa Albă transmite că Donald Trump va efectua controlul medical anual pe 26 mai. Vizita medicală „va include controalele stomatologice și medicale de rutină ale președintelui, ca parte a programului său regulat de îngrijire medicală preventivă”.
Trump va efectua controlul medical anual pe 26 mai. Tot mai multe întrebări din cauza folosirii intense a machiajului
Mediafax Foto
Laura Buciu
12 mai 2026, 07:18, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Președintele SUA, Donald Trump, va efectua controlul medical anual pe 26 mai la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, a anunțat luni Casa Albă.

„Acesta va include examinările stomatologice și medicale de rutină ale președintelui, ca parte a programului său regulat de îngrijire medicală preventivă”, se arată într-un comunicat. „Președintele va petrece, de asemenea, timp alături de militarii și personalul de la Walter Reed, în semn de recunoaștere a serviciului, profesionalismului și devotamentului lor față de națiune”.

Vânătăile de pe mâini și gleznele umflate, motive de întrebări

Trump, în vârstă de 79 de ani, a primit numeroase întrebări privind starea sa de sănătate, având în vedere vânătăile observate în mod regulat pe mâini, în ciuda folosirii uneori intense a machiajului. El și Casa Albă au încercat să explice aceste fenomene prin regimul zilnic de aspirină pe care îl urmează și prin strângerile de mână asociate cu rolul său de președinte.

De asemenea, a fost văzut în repetate rânduri cu gleznele umflate, o afecțiune atribuită de medicii săi insuficienței venoase cronice.

Președintele SUA a vizitat ultima dată un dentist în timpul uneia dintre călătoriile sale regulate de weekend în Florida, pe 2 mai, scrie Anadolu.

Trump, supus unui control medical și în octombrie 2025

Trump a dezvăluit în octombrie că a fost supus unui examen de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM) în timpul unei a doua vizite la spital anul trecut, dar nu a dezvăluit motivul pentru care medicii au solicitat examenul și nici nu a precizat ce parte a corpului a fost examinată.

Ulterior, el a afirmat că testul nu a fost o RMN, ci o tomografie computerizată, și a spus că regretă că a dezvăluit faptul că a fost supus examinării, deoarece aceasta a stârnit întrebări cu privire la starea sa de sănătate.

Trump va împlini 80 de ani în iunie. El era deja cel mai în vârstă președinte al Statelor Unite care a preluat funcția atunci când a depus jurământul în ianuarie 2025.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Suspiciuni de promovare fără examen în funcții de conducere la Autoritatea de Audit, chiar înainte de plecarea șefilor sprijiniți de PSD
G4Media
Avocatul Toni Neacșu, convins că CCR va declara neconstituțională OUG dată de Guvernul Bolojan după demitere: „Este un abuz grosolan”
Gandul
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac viața separat. Au renunțat amândoi la verighete și...😲 😲
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
„Gaura mare e bună! Găurica, nu!”. Reportaj din groapa de la Termoficare
Libertatea
Capcana calorică. Alimentul sănătos care îngrașă de două ori mai mult decât un întreg meniu Big Mac de la McDonald’s
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor