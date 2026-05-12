Acuzații grave în SUA: un primar din California ar fi lucrat în interesul guvernului chinez

Primarul orașului Arcadia, din sudul Californiei, a demisionat după ce a acceptat să pledeze vinovat într-un dosar federal în care este acuzat că a acționat ca agent ilegal al guvernului chinez în Statele Unite, transmite AP.
Sursa foto: captură video X.
Victor Dan Stephanovici
12 mai 2026, 07:29, Știri externe
Autoritățile americane au anunțat că Eileen Wang, în vârstă de 58 de ani, este acuzată că a promovat interesele China fără să notifice guvernul american, așa cum prevede legea federală. Potrivit anchetatorilor, aceasta a distribuit materiale favorabile Beijingului și a colaborat cu oficiali chinezi în perioada 2020-2022, scrie AP.

Riscă până la 10 ani de închisoare

Procurorii federali spun că fapta de care este acuzată poate fi pedepsită cu până la 10 ani de închisoare. Primăria din Arcadia a transmis că ancheta nu implică fonduri publice sau angajați ai administrației locale. Managerul orașului, Dominic Lazzaretto, a precizat că activitățile investigate s-ar fi încheiat înainte ca Wang să fie învestită oficial în funcție, în decembrie 2022. Avocații fostului primar au transmis că aceasta „își asumă responsabilitatea pentru greșelile personale din trecut” și regretă situația.

Site de știri folosit pentru promovarea propagandei pro-Beijing

Conform acordului de recunoaștere a vinovăției, Eileen Wang și colaboratorul său Yaoning Sun au administrat platforma U.S. News Center, destinată comunității chino-americane. Anchetatorii susțin că oficiali chinezi le transmiteau materiale și instrucțiuni pentru publicarea unor articole favorabile guvernului de la Beijing. Într-un caz prezentat de procurori, Wang ar fi redistribuit aproape imediat pe site un articol publicat în Los Angeles Times de consulul general al Chinei din Los Angeles, care nega acuzațiile privind persecuțiile și munca forțată aplicate minorității uigure din regiunea Xinjiang. Statele Unite și mai multe state occidentale au calificat anterior politicile Chinei împotriva uigurilor drept genocid și crime împotriva umanității.

Legături cu alte persoane condamnate în dosare similare

Yaoning Sun a pledat vinovat anul trecut în același dosar și execută deja o pedeapsă de patru ani de închisoare. Acesta figura și ca trezorier al campaniei electorale prin care Wang a fost aleasă în consiliul local în 2022. Anchetatorii au mai descoperit că fostul primar a comunicat și cu John Chen, condamnat anterior pentru activități similare în favoarea guvernului chinez. Avocații lui Wang au declarat că aceasta avea o relație personală cu Sun la momentul faptelor și că relația s-a încheiat în 2024. Potrivit acestora, fostul edil „a avut încredere în persoana nepotrivită”. Arcadia se află la aproximativ 20 de kilometri nord-est de Los Angeles și are o populație majoritar asiatică, inclusiv o comunitate chineză importantă.

