„Să eliminăm toți miliardarii”. Suspectul în cazul incendiilor din Los Angeles a dat vina pe bogați

Jonathan Rinderknecht urmează să fie judecat începând cu 8 iunie pentru rolul său în „Incendiul Palisades”, care a ucis 12 dintre cele 31 de victime care au pierit în total în incendiile din Los Angeles din ianuarie 2025, potrivit Le Figaro.

În documentele judiciare depuse săptămâna trecută, procurorii îl descriu ca pe un șofer Uber revoltat de compania capitalistă, care ar fi incendiat cartierul Pacific Palisades, un refugiu al vedetelor unde vilele cu vedere la ocean valorează milioane.

Cu două săptămâni înainte de a trece la acțiune, istoricul său de căutări pe internet conținea cereri precum „să eliminăm toți miliardarii”, potrivit procuraturii.

De asemenea, se pare că a căutat sloganul „eliberați-l pe Luigi Mangione”, americanul acuzat de uciderea șefului United Healthcare, un caz care a provocat o controversă intensă în Statele Unite, deoarece acesta a fost uneori ridicat la rangul de Robin Hood modern pe rețelele de socializare.

Furie împotriva lumii

„Mulți pasageri” pe care Jonathan Rinderknecht i-a transportat „l-au descris pe inculpat ca fiind furios, intens, conducând haotic și rostind tirade în care spunea că era «furios pe lume»”, a declarat Luigi Mangione, referindu-se la capitalism și la faptul că acesta nu-i face dreptate.

Jonathan Rinderknecht a pledat până acum nevinovat.

În timpul unui interogatoriu de la sfârșitul lunii ianuarie 2025, anchetatorii l-au întrebat de ce ar putea cineva să provoace un incendiu în cartierul Pacific Palisades.

Suspectul ar fi răspuns atunci că un posibil piroman ar putea fi motivat de resentimente față de bogați, în timp ce „noi suntem practic sclavi ai acestora”, potrivit procurorului.

De asemenea, el ar fi comparat gestul cu un act de „disperare” similar cu crima pentru care a fost acuzat Luigi Mangione.

Arestat în Florida în octombrie

Conform noilor documente judiciare, Jonathan Rinderknecht era, de asemenea, furios după ce fusese recent respins de o fostă colegă de serviciu, cu care avusese o scurtă relație.

Arestat în Florida la începutul lunii octombrie, suspectul este un fost rezident al cartierului Pacific Palisades, care a crescut în Franța.

El este acuzat că a provocat un incendiu în noaptea de Revelion din 2025 în munții care domină acest cartier de lux din Los Angeles.

Acest incendiu inițial, pe care pompierii credeau că l-au stins, a reaprins pe 7 ianuarie, devastând cartierul și o parte din orașul Malibu, potrivit procurorilor federali.