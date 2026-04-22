Școlile din Los Angeles iau măsuri pentru a limita timpul petrecut de elevi în fața ecranelor

Măsura a fost adoptată marți cu 6 voturi „pentru” și o abținere, transformând Districtul Școlar Unificat Los Angeles în unul dintre primele districte din țară care impun limite clare, pe categorii de vârstă, pentru utilizarea dispozitivelor digitale.

Inițiativa vine după ce în 2024 a fost introdusă o interdicție privind folosirea telefoanelor la școală. „Sperăm să devenim lideri naționali în aceste chestiuni”, a spus Nick Melvoin, membru al Consiliului.

Susținătorii măsurii afirmă că aceasta încearcă să echilibreze nevoile educaționale cu riscurile asociate expunerii excesive la ecrane, pe fondul digitalizării educației cauzate de pandemia de Covid-19.

„Deși accesul la tehnologie și dezvoltarea abilităților în domeniul tehnologiei sunt esențiale într-o lume digitală, timpul excesiv petrecut în fața ecranelor poate fi asociat cu probleme de vedere, creșterea anxietății și a depresiei, comportament adictiv, capacitate de atenție redusă, dificultăți în gestionarea emoțiilor, performanțe academice mai scăzute și funcții cognitive mai slabe, potrivit Academiei Americane de Pediatrie”, se arată în actul citat de Reuters.

Măsura nu introduce imediat limite stricte sau interdicții, ci solicită elaborarea unor ghiduri adaptate pe grupe de vârstă, în colaborare cu profesori, părinți și experți în sănătate publică.