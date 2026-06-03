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Noi acuzații împotriva lui Sean „Diddy” Combs. Procurorii din Los Angeles analizează un dosar de agresiune sexuală

Procurorii din Los Angeles au confirmat că analizează un dosar de agresiune sexuală care îl vizează pe celebrul artist și producător muzical american, aflat deja în închisoare după condamnarea primită anul trecut într-un alt caz, transmite NBC News.
Noi acuzații împotriva lui Sean „Diddy” Combs. Procurorii din Los Angeles analizează un dosar de agresiune sexuală
Sursa foto: Youtube
Victor Dan Stephanovici
03 iun. 2026, 06:16, Știri externe
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Biroul procurorului districtual din Los Angeles, condus de Nathan Hochman, a confirmat că examinează două investigații separate transmise de poliția din Los Angeles și de șeriful comitatului. „Analizăm cazul”, au transmis reprezentanții procuraturii într-un comunicat citat de presa americană. Autoritățile nu au formulat deocamdată noi acuzații penale și nu au anunțat dacă Sean Combs este oficial inculpat în acest dosar, scrie NBC News.

Cine a formulat acuzațiile

Plângerea a fost depusă de Jonathan Hay, publicist și producător muzical, care susține că a fost victima unor agresiuni sexuale. Hay a declarat că decizia autorităților de a analiza cazul reprezintă un pas important în demersul său de a obține răspunderea celor implicați. „Acest moment reprezintă un progres semnificativ în căutarea responsabilității depline”, a afirmat acesta într-o declarație transmisă presei americane.

Sean Diddy Combs. Sursa foto: SMG via ZUMA Press Wire

Noile investigații apar în timp ce Sean Combs execută o pedeapsă federală de 50 de luni de închisoare. Artistul a fost condamnat anul trecut după ce a fost găsit vinovat pentru transportarea unor femei peste granițele statelor americane în scopul prostituției. În același proces, juriul l-a achitat însă de acuzațiile mai grave privind conspirația de tip racketeering și trafic sexual prin forță, fraudă sau constrângere.

Un imperiu muzical transformat într-o serie de scandaluri

Considerat timp de decenii una dintre cele mai influente figuri din industria muzicală americană, Diddy a construit un adevărat imperiu în jurul activităților sale de producător, antreprenor și artist. În ultimii ani însă, reputația sa a fost afectată de numeroase procese civile și acuzații de comportament abuziv, multe dintre ele devenind subiectul unor anchete federale și locale. Condamnarea din 2025 a reprezentat cel mai important moment al declinului public al artistului, iar noile acuzații riscă să prelungească problemele juridice care îi marchează cariera.

Ancheta este în desfășurare

În prezent, procurorii din Los Angeles analizează probele transmise de autoritățile de aplicare a legii și urmează să decidă dacă există suficiente elemente pentru deschiderea unui nou dosar penal. Sean Combs contestă în instanță condamnarea primită anul trecut și încearcă să obțină anularea verdictului. Între timp, artistul își execută pedeapsa într-un penitenciar federal cu regim redus de securitate din statul New Jersey.

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