Sean „Diddy” Combs cere anularea condamnării. Ce argument aduc avocații în apel

Fondatorul casei de discuri Bad Boy Records a fost condamnat în iulie 2025 pentru două capete de acuzare privind transportul unor persoane în scopul practicării prostituției, în baza așa-numitului Mann Act, o lege federală americană. Procurorii au susținut că rapperul ar fi organizat deplasarea unor escorte pentru a întreține relații sexuale cu partenerele sale, Cassie Ventura și o altă femeie identificată în proces sub pseudonimul „Jane”, mai arată CNN. În urma unui proces care a durat opt săptămâni, Combs a fost achitat de acuzații mai grave, precum conspirație de tip racketeering și trafic sexual. În octombrie, instanța l-a condamnat la 50 de luni de închisoare. Artistul se află în detenție federală încă din septembrie 2024.

Strategia apărării: pornografie de tip „amateur”

Avocații rapperului susțin că evenimentele descrise în proces, denumite „Freak Offs” sau „hotel nights”, reprezentau spectacole sexuale coregrafiate care erau filmate pentru a fi urmărite ulterior de Combs și partenerele sale. Potrivit apărării, aceste înregistrări ar intra în categoria pornografiei de amator (amateur porn) și ar fi protejate de Primul Amendament al Constituției SUA, care garantează libertatea de exprimare. „Aceste episoade erau spectacole sexuale elaborate, cu costume, jocuri de rol și iluminare pregătită pentru filmare”, au argumentat avocații într-un document depus la instanță. Ei susțin că termenul „prostituție” din legislația americană ar trebui aplicat doar situațiilor în care un client plătește direct pentru relații sexuale cu persoana remunerată.

Procurorii resping argumentele

Procurorii federali au respins argumentele apărării, calificându-le drept nefondate. Potrivit acestora, Combs ar fi angajat și transportat lucrători sexuali pentru a întreține relații cu partenerele sale, uneori participând el însuși la actele sexuale. Autoritățile susțin că acceptarea argumentului apărării ar crea un precedent periculos. În acest scenariu, orice persoană ar putea evita răspunderea penală pentru organizarea prostituției dacă ar pretinde că doar a filmat sau a urmărit actele sexuale.

Dispută și asupra sentinței

Avocații lui Combs contestă și modul în care judecătorul Arun Subramanian a stabilit pedeapsa. Ei susțin că instanța ar fi luat în calcul comportamente pentru care artistul fusese deja achitat. Apărarea afirmă că persoane condamnate pentru infracțiuni similare primesc, de regulă, pedepse mult mai mici, de aproximativ 15 luni de închisoare. Procurorii susțin însă că judecătorul a aplicat corect legea și că instanțele pot lua în calcul și alte elemente relevante privind comportamentul inculpatului atunci când stabilesc pedeapsa. Curtea de Apel urmează să decidă dacă menține condamnarea, o anulează sau trimite cazul înapoi la instanța inferioară pentru rejudecarea pedepsei.