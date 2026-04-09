Comisarul european pentru comerț va merge în SUA la sfârșitul lunii aprilie

Vizita lui Maroš Šefčovič în Statele Unite a fost confirmată pentru Politico de un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Unul dintre principalele subiecte va fi aplicarea acordului comercial convenit de Uniunea Europeană și Statele Unite în iulie 2025, care a stabilit cadrul pentru reducerea tarifelor și pentru noi angajamente economice reciproce.

Nu este clar dacă pe agendă se va afla și un nou „dialog” controversat privind tehnologia.

„Suntem deschiși să clarificăm neînțelegerile cu SUA”, a declarat marți, în conferința zilnică de presă a Comisiei Europene, purtătorul de cuvânt pentru tehnologie, Thomas Regnier.

Uniunea Europeană a rezistat presiunilor venite din partea Statelor Unite pentru relaxarea reglementărilor și a aplicării normelor în domeniul tehnologiei, pe care administrația Trump le consideră bariere tehnice în calea comerțului.

Un alt punct important al vizitei îl reprezintă materiile prime critice. UE și SUA negociază de mai mult timp un acord de cooperare în acest domeniu, însă statele membre au cerut timp suplimentar pentru evaluarea memorandumului de înțelegere și a planului de acțiune aferent.