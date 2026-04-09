Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie și Norvegia au condus o operațiune militară pentru a descuraja submarinele rusești în Atlanticul de Nord

Marea Britanie și Norvegia au condus o operațiune militară pentru a descuraja submarinele rusești în Atlanticul de Nord

Armata britanică și norvegiană a condus o operațiune de o săptămână pentru a descuraja submarinele rusești suspectate de „activitate malignă” în Atlanticul de Nord, a anunțat joi armata britanică.
Marea Britanie și Norvegia au condus o operațiune militară pentru a descuraja submarinele rusești în Atlanticul de Nord
Sursa foto: X
Laurențiu Marinov
09 apr. 2026, 14:53, Știri externe

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că o fregată, avioane și sute de oameni au monitorizat un submarin de atac rusesc și două submarine spion în apropierea infrastructurii submarine la nord de Marea Britanie. El a adăugat că navele rusești au plecat în cele din urmă după operațiunea care a durat mai mult de o lună, potrivit AP.

Healey a spus că mesajul său către Rusia a fost „observăm activitatea voastră asupra cablurilor și conductelor noastre și ar trebui să știți că orice încercare de a le deteriora nu va fi tolerată și va avea consecințe grave”.

Oficialii britanici au încercat să mențină Rusia în centrul atenției internaționale, chiar dacă atenția lumii este concentrată asupra conflictului din Orientul Mijlociu. De asemenea, au subliniat suprapunerea dintre conflictele de acolo și cele din Ucraina, spunând că Rusia a furnizat Iranului piese de drone și alte tipuri de sprijin.

Cum au rostolgit conspiraționiștii în social media fake-ul despre Mircea Lucescu care „a murit de la vaccin”
G4Media
România, dată din nou exemplu negativ în presa de la Budapesta. Ce spun maghiarii despre nivelul de trai al românilor
Gandul
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Cancan
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Prosport
Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Libertatea
Diagnosticul crunt care l-ar fi răpus pe Mircea Lucescu. De ce boală suferea, de fapt, fostul selecționer: „Inițial nu a vrut să creadă”
CSID
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Promotor