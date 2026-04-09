Marea Britanie și Norvegia au condus o operațiune militară pentru a descuraja submarinele rusești în Atlanticul de Nord

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că o fregată, avioane și sute de oameni au monitorizat un submarin de atac rusesc și două submarine spion în apropierea infrastructurii submarine la nord de Marea Britanie. El a adăugat că navele rusești au plecat în cele din urmă după operațiunea care a durat mai mult de o lună, potrivit AP.

Healey a spus că mesajul său către Rusia a fost „observăm activitatea voastră asupra cablurilor și conductelor noastre și ar trebui să știți că orice încercare de a le deteriora nu va fi tolerată și va avea consecințe grave”.

Oficialii britanici au încercat să mențină Rusia în centrul atenției internaționale, chiar dacă atenția lumii este concentrată asupra conflictului din Orientul Mijlociu. De asemenea, au subliniat suprapunerea dintre conflictele de acolo și cele din Ucraina, spunând că Rusia a furnizat Iranului piese de drone și alte tipuri de sprijin.