Prima pagină » Știrile zilei » Cocaină în valoare de peste 9 milioane de dolari, ascunsă într-un transport de lenjerie intimă marca Kim Kardashian

Cocaină în valoare de peste 9 milioane de dolari, ascunsă într-un transport de lenjerie intimă marca Kim Kardashian

Polițiștii britanici au găsit cocaină în valoare de 9,4 milioane de dolari, ascunsă într-un camion ce transporta lenjerie intimă marca Kim Kardashian.
Cocaină în valoare de peste 9 milioane de dolari, ascunsă într-un transport de lenjerie intimă marca Kim Kardashian
Cocaină. Sursa foto: Mediafax Foto
Ioana Târziu
18 mai 2026, 20:56, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

O instanță din Marea Britanie a condamnat la închisoare un șofer de camion, pentru contrabandă de cocaină în valoare de 7 milioane de lire sterline (aproximativ 9,4 milioane de dolari), care era ascunsă în lenjeria intimă a companiei de haine deținută de Kim Kardashian, pe care acesta o transporta, relatează AP.

Potrivit Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității, bărbatul, în vârstă de 40 de ani, conducea un camion ce transporta 28 de paleți cu haine din Olanda, când a fost oprit de ofițerii de frontieră într-un port din Essex, în septembrie.

Camionul, modificat pentru ascunderea drogurilor

Agenția a declarat că șoferul s-a oprit în drum, pentru a colecta 90 de kilograme de cocaină, iar camionul fusese special adaptat pentru a putea ascunde drogurile, ambalate în pachete de 1 kilogram, într-un compartiment al ușilor din spate ale camionului, potrivit aceleiași surse.

De asemenea, agenția a mai precizat că transportul de haine a fost legitim și că nici exportatorul, nici importatorul nu au avut vreo legătură cu încărcătura de cocaină.

Bărbatul a declarat că a fost de acord să transporte drogurile, în schimbul unei plăți de 4.500 de euro (5.243 de dolari), mai arată sursa.

El a fost condamnat la 13 ani și jumătate de închisoare pentru trafic de droguri, de către Curtea Coroanei.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Diana Șoșoacă a felicitat-o pe Șefa de Protocol a Palatului Cotroceni, Delia Dinu, cea care are grijă de Nicușor Dan: „Dacă n-ați fi dumneavoastră…”
Gandul
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Ciprian Ciucu a dezvăluit întrebarea pusă de Nicușor Dan către PNL la consultări: I-am spus că e o variantă proastă. Era surprins și îngrijorat. Poate nu mai mergem
Libertatea
Gogoși din fasole. Sunt crocante la exterior și pufoase în interior. Rețeta e simplu de făcut!
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia