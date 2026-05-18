Prima pagină » Știri externe » Doi români, acuzați că au înjunghiat la Londra un jurnalist vizat de Iran

Doi români, acuzați că au înjunghiat la Londra un jurnalist vizat de Iran

Doi cetățeni români sunt acuzați că au atacat un jurnalist de origine iraniană care lucrează pentru postul Iran International, într-un proces deschis luni la Londra.
Doi români, acuzați că au înjunghiat la Londra un jurnalist vizat de Iran
Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
18 mai 2026, 19:18, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Potrivit Reuters, jurnalistul Pouria Zaratifoukolaei, cunoscut ca Pouria Zeraati, cetățean britanic de origine iraniană, a fost înjunghiat de trei ori în picior în martie 2024, în apropierea locuinței sale din Wimbledon, în sud-vestul Londrei.

Atac de „o violență deliberată și planificată”

Procurorul Philip Atkinson a declarat în fața instanței londoneze că atacul a fost „o violență deliberată și planificată”, organizată pentru a provoca răni grave țintei vizate.

Potrivit acuzării, atacul a fost precedat de activități de supraveghere și ar fi fost ordonat de „o terță parte care acționa în numele statului iranian”. Iranul a respins orice implicare în incident.

Nandito Badea, în vârstă de 21 de ani, și George Stana, de 25 de ani, neagă acuzațiile de vătămare corporală cu intenție și rănire. Un al treilea suspect, David Andrei, arestat în România, nu este judecat în actualul proces.

Procurorii susțin că jurnalistul era o țintă clară pentru persoane care acționau ca intermediari ai Iranului. În instanță s-a arătat că, în noiembrie 2022, la Teheran au fost afișate postere cu imagini ale unor jurnaliști, inclusiv Zeraati, sub mesajul „Căutați: morți sau vii”.

Potrivit acuzării, autoritățile iraniene au apelat în ultimii ani tot mai des la grupări infracționale pentru intimidarea și atacarea opozanților sau criticilor regimului din străinătate.

Anchetatorii susțin că jurnalistul a fost monitorizat în detaliu înaintea atacului. Cu un an înainte de incident, George Stana ar fi fost arestat în grădina apartamentului jurnalistului, împreună cu un alt bărbat, având asupra sa mănuși din latex, foarfece și o mască.

În ziua atacului, Badea și Andrei l-ar fi confruntat pe jurnalist în timp ce acesta traversa strada spre mașina sa. Potrivit procurorilor, Andrei l-a imobilizat, iar Badea l-a înjunghiat în zona coapsei, înainte ca cei doi să fugă cu o mașină condusă de Stana.

Acuzarea susține că cei trei au acționat din motive financiare. După atac, aceștia ar fi abandonat mașina și unele articole vestimentare, apoi au luat un taxi spre aeroportul Heathrow, de unde au zburat către Geneva.

Procesul este programat să dureze peste două săptămâni.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Șoșoacă a făcut scandal la Cotroceni. Ce cadou „otrăvit” i-a adus lui Nicușor Dan
Gandul
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
39 de ucraineni au murit în România, fugind de război. Reportaj cutremurător realizat de Bild în Munții Maramureșului
Libertatea
Gogoși din fasole. Sunt crocante la exterior și pufoase în interior. Rețeta e simplu de făcut!
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia