Doi români, acuzați că au înjunghiat la Londra un jurnalist vizat de Iran

Potrivit Reuters, jurnalistul Pouria Zaratifoukolaei, cunoscut ca Pouria Zeraati, cetățean britanic de origine iraniană, a fost înjunghiat de trei ori în picior în martie 2024, în apropierea locuinței sale din Wimbledon, în sud-vestul Londrei.

Atac de „o violență deliberată și planificată”

Procurorul Philip Atkinson a declarat în fața instanței londoneze că atacul a fost „o violență deliberată și planificată”, organizată pentru a provoca răni grave țintei vizate.

Potrivit acuzării, atacul a fost precedat de activități de supraveghere și ar fi fost ordonat de „o terță parte care acționa în numele statului iranian”. Iranul a respins orice implicare în incident.

Nandito Badea, în vârstă de 21 de ani, și George Stana, de 25 de ani, neagă acuzațiile de vătămare corporală cu intenție și rănire. Un al treilea suspect, David Andrei, arestat în România, nu este judecat în actualul proces.

Procurorii susțin că jurnalistul era o țintă clară pentru persoane care acționau ca intermediari ai Iranului. În instanță s-a arătat că, în noiembrie 2022, la Teheran au fost afișate postere cu imagini ale unor jurnaliști, inclusiv Zeraati, sub mesajul „Căutați: morți sau vii”.

Potrivit acuzării, autoritățile iraniene au apelat în ultimii ani tot mai des la grupări infracționale pentru intimidarea și atacarea opozanților sau criticilor regimului din străinătate.

Anchetatorii susțin că jurnalistul a fost monitorizat în detaliu înaintea atacului. Cu un an înainte de incident, George Stana ar fi fost arestat în grădina apartamentului jurnalistului, împreună cu un alt bărbat, având asupra sa mănuși din latex, foarfece și o mască.

În ziua atacului, Badea și Andrei l-ar fi confruntat pe jurnalist în timp ce acesta traversa strada spre mașina sa. Potrivit procurorilor, Andrei l-a imobilizat, iar Badea l-a înjunghiat în zona coapsei, înainte ca cei doi să fugă cu o mașină condusă de Stana.

Acuzarea susține că cei trei au acționat din motive financiare. După atac, aceștia ar fi abandonat mașina și unele articole vestimentare, apoi au luat un taxi spre aeroportul Heathrow, de unde au zburat către Geneva.

Procesul este programat să dureze peste două săptămâni.