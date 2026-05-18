Iranul transmite că negocierile cu SUA continuă prin medierea Pakistanului, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu

Iranul a anunțat luni că negocierile indirecte cu Statele Unite continuă prin medierea Pakistan, în contextul tensiunilor majore din Orientul Mijlociu și al încercărilor diplomatice de menținere a armistițiului dintre părți.
Andrei Rachieru
18 mai 2026, 13:19, Știri externe
Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, care a precizat că discuțiile dintre Teheran și Washington sunt încă în desfășurare, în ciuda disputelor legate de programul nuclear iranian și de securitatea maritimă din regiune.

„Americanii au prezentat propuneri, iar noi ne-am exprimat punctele de vedere”, a declarat Baqaei, potrivit agenției Mehr.

Iran spune că negocierile cu SUA continuă prin medierea Pakistanului și respinge acuzațiile privind Strâmtoarea Ormuz

Oficialul iranian a respins și speculațiile privind îmbogățirea uraniului și stocurile de materiale nucleare, afirmând că acuzațiile formulate împotriva Iranului „nu au nicio bază”.

Totodată, Baqaei a reacționat la un proiect de rezoluție propus de Statele Unite și Bahrain referitor la situația din Strâmtoarea Oormuz, susținând că Consiliul de Securitate al ONU nu poate acuza Iranul de destabilizarea securității regionale.

„China și Rusia știu că principala sursă de insecuritate pe mare și împotriva comerțului liber este Statele Unite”, a afirmat oficialul iranian.

În plus, reprezentantul Teheranului a declarat că, dacă comunitatea internațională dorește să acționeze responsabil, ar trebui să condamne acțiunile Washingtonului în regiune.

Tensiunile din Orientul Mijlociu au crescut semnificativ după ce Statele Unite și Israel au lansat lovituri asupra unor ținte iraniene în luna februarie. Teheranul a răspuns prin atacuri asupra Israelului și asupra unor aliați americani din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite, dar și prin închiderea temporară a Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale pentru transportul mondial de petrol și gaze.

Un armistițiu a intrat în vigoare pe 8 aprilie, în urma medierii realizate de Pakistan, însă negocierile desfășurate ulterior la Islamabad nu au dus la un acord permanent.

Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat prelungirea pe termen nedeterminat a armistițiului, în încercarea de a evita o nouă escaladare militară în regiune.

