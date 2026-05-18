Piețele globale scad, iar petrolul sare de 110 dolari după avertismentul lui Trump către Iran: „Ceasul ticăie”

Piețele financiare internaționale au reacționat negativ luni după noile declarații dure ale președintelui american Donald Trump la adresa Iranului, în timp ce prețul petrolului a continuat să crească pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz, arată AP.
Victor Dan Stephanovici
18 mai 2026, 12:45, Economic
Investitorii se tem că negocierile dintre Washington și Teheran pentru încheierea războiului stagnează, iar riscul unei noi escaladări militare rămâne ridicat, scrie AP.

Petrolul depășește pragul de 110 dolari

Cotația petrolului Brent a urcat cu 0,7%, până la 110,05 dolari pe baril, după ce Trump a transmis pe rețelele sociale că „ceasul ticăie” pentru Iran și că Teheranul „trebuie să se miște rapid, altfel nu va mai rămâne nimic”. Petrolul american WTI a crescut și el cu 1%, până la 106,49 dolari pe baril. Înainte de izbucnirea conflictului cu Iranul, la finalul lunii februarie, petrolul se tranzacționa în jurul valorii de 70 de dolari pe baril. Creșterea vine și pe fondul blocajelor persistente din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. SUA au impus luna trecută o blocadă maritimă asupra porturilor iraniene, iar traficul comercial din zonă rămâne afectat.

Bursele asiatice și europene au scăzut

Piețele bursiere au reacționat imediat la tensiunile geopolitice și la creșterea prețurilor energiei. Indicele japonez Nikkei 225 a scăzut cu 1%, după ce săptămâna trecută atinsese maxime istorice. Bursa din Hong Kong a pierdut 1,1%, iar indicele australian S&P/ASX 200 a coborât cu 1,5%. În Europa, bursa de la Paris a deschis în scădere cu 0,9%, iar indicele DAX din Germania a pierdut 0,1%. Contractele futures de pe Wall Street au indicat, la rândul lor, deschideri negative pentru piețele americane.

Investitorii se tem de o nouă escaladare

Tensiunile au crescut și după un atac cu dronă produs în weekend asupra unei centrale nucleare din Emiratele Arabe Unite, incident care a amplificat temerile privind extinderea conflictului în regiune. Analiștii ING avertizează că „riscurile unei reescaladări cresc”, iar situația din Strâmtoarea Ormuz „se poate schimba foarte rapid”. În paralel, randamentele obligațiunilor de stat au crescut puternic. Dobânda pentru obligațiunile americane pe 10 ani a urcat la aproximativ 4,60%, față de aproape 4% înaintea războiului cu Iranul.

Summitul Trump-Xi nu a adus rezultate concrete

Investitorii urmăresc și lipsa unor progrese diplomatice după summitul de săptămâna trecută dintre Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, desfășurat la Beijing. Casa Albă a transmis că SUA și China sunt de acord că Strâmtoarea Ormuz trebuie redeschisă, însă până acum nu au apărut măsuri concrete. Washingtonul speră că Beijingul, principal cumpărător de petrol iranian, ar putea influența Teheranul pentru reluarea negocierilor și reducerea tensiunilor. Deocamdată însă, piețele financiare par să mizeze mai degrabă pe risc și incertitudine decât pe o soluție diplomatică rapidă.

