Prima pagină » Știrile zilei » ONU: Prețurile alimentelor cresc pentru a treia lună consecutiv. Cât e diferența

ONU: Prețurile alimentelor cresc pentru a treia lună consecutiv. Cât e diferența

Prețurile uleiului vegetal au atins niveluri deosebit de ridicate din cauza perturbărilor legate de războiul din Iran, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).
ONU: Prețurile alimentelor cresc pentru a treia lună consecutiv. Cât e diferența
Sursă foto: Pixabay
Sorina Matei
11 mai 2026, 15:21, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Prețurile globale ale alimentelor au crescut în aprilie pentru a treia lună consecutiv, prețurile uleiului vegetal atingând niveluri deosebit de ridicate din cauza perturbărilor legate de războiul din Iran , a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Indicele prețurilor alimentelor , care măsoară modificările unui coș de produse alimentare comercializate la nivel global, a înregistrat o medie de 130,7 puncte în aprilie, o creștere de 1,6% față de luna precedentă și de 2% față de anul precedent.
Creșterea reflectă „prețuri mai mari pentru principalele cereale”, cu excepția sorgului și orzului, potrivit declarației FAO .
Prețurile globale la grâu au crescut cu 0,8%, inclusiv din cauza îngrijorărilor legate de seceta din anumite părți ale Statelor Unite și a unei probabilități mai mari de precipitații sub medie în Australia. 
Această creștere este întărită de așteptările privind reducerea semănatului de grâu în 2026 , fermierii optând pentru culturi cu un consum mai mic de îngrășăminte, având în vedere creșterea prețurilor la acestea, „determinată de costurile ridicate ale energiei și de perturbările asociate cu închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz”.
În ciuda acestor perturbări, FAO consideră că sistemele agroalimentare globale continuă să demonstreze „reziliență”, prețurile cerealelor crescând, dar moderat.
Uleiurile vegetale , însă, „înregistrează creșteri mai accentuate ale prețurilor, determinate în principal de prețurile mai mari la petrol , care sporesc cererea de biocombustibili și pun o presiune suplimentară asupra piețelor uleiurilor vegetale”, recunoaște FAO. 
Indicele prețurilor uleiurilor vegetale a crescut cu 5,9% față de luna martie, atingând cel mai înalt nivel din iulie 2022 .

Recomandarea video

Rusul care locuia în Slatina și a fost expulzat din România avea pregătire în domeniul nuclear
G4Media
Gheorghe Piperea îl acuză pe Bolojan de comportament nazist, după emiterea ordonanței de urgență în mod ilegal
Gandul
Singurul concurent de la care Marian Godină nu și-a luat rămas bun, după eliminarea de la Survivor de azi-noapte
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Secretele marmurei interzise de Ceaușescu și stema de 3,5 tone! Am vizitat Senatul României: buncărul pentru 300 de persoane și liniile de metrou fantomă
Libertatea
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu înainte să facă infarct. Actorul părea într-o formă excelentă
CSID
Trei scule Parkside Performance utile pentru mașina ta, joi la Lidl
Promotor