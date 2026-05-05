Surpriză. Bursa de la București a crescut în ziua în care a fost demis guvernul Bolojan

Înainte de votul moţiunii de cenzură, piaţa era pe minus, iar BET cobora cu până la 1%. La două ore după anunţarea rezultatului — 281 de voturi pentru — cumpărătorii reveniseră însă în forţă, iar indicele urcase cu 1%.

La închidere, avansul s-a consolidat la 1,27%, BET ajungând la 28.534 de puncte, după un maxim intrazilnic de 28.554 de puncte şi un minim de 27.830 de puncte. Volumul tranzacţiilor s-a dublat faţă de ritmul de dinaintea votului, relatează ZF.

Logica pare, la prima vedere, răsturnată. Bursele scad, de regulă, când guvernele se prăbuşesc. Nu şi marţi la Bucureşti.

Piaţa a digerat incertitudinea mai bine decât s-ar fi aşteptat mulţi. Toţi indicii principali au închis în verde: BET-TR a urcat cu 1,27%, BET-NG cu 1,21%, BET-XT cu 1,23%, iar BET-FI cu 0,84%. Singura excepţie a fost BETAeRO, care a coborât cu 0,34%.

Banca Transilvania (TLV) a generat cea mai mare valoare tranzacţionată a zilei, aproape 19,2 milioane de lei, cu un avans de 1,26%, până la 36,96 lei. Romgaz (SNG) a fost vedeta procentuală a zilei pe segmentul de lichiditate ridicată, cu un plus de 2,95%, până la 12,58 lei, pe tranzacţii de 5,4 milioane de lei.

CFH a crescut cu 4,11%, până la 22,80 lei, Electrica (EL) a câştigat 2,24%, MedLife (M) a urcat cu 2,57%, Transgaz (TGN) cu 1,97%, BRD cu 1,91%, iar Digi Communications cu 1,80%, apropiindu-se de maximul zilei, la 46 de lei.

Cum explică specialiștii

„Iniţial, piaţa a reacţionat negativ la rezultatul moţiunii de cenzură, însă mişcarea a fost de scurtă durată. Probabil, o parte dintre investitori aşteptau exact un astfel de moment pentru a cumpăra pe scăderi, în logica de buy the dip, în timp ce alţii au interpretat episodul ca pe o eliberare a unei părţi din incertitudinea acumulată. Totuşi, în perioada următoare rămâne un grad ridicat de instabilitate, până când o nouă formulă de guvern va fi agreată de o majoritate parlamentară”, spune, pentru ZF, Radu Cojoc, broker Goldring.

Colegul său, Antonio Oroian, vede în reacţia pieţei un efect al clarificării unei tensiuni politice care apăsa deja asupra investitorilor.

„Probabil era toată această tensiune şi incertitudine privind soarta Guvernului — acum că s-a clarificat această chestiune, probabil investitorii se uită la faptul că partidele aşa-numite pro-occidentale vor ajunge la un consens privind formarea unui guvern. Asta e singura explicaţie pe care o văd eu, cred că nimeni nu poate să îţi zică concret care e motivul”, afirmă Oroian.