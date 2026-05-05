Marca OLTCIT revine în atenție, sub umbrela Ford Otosan România. Cererea transmisă către Uniunea Europeană

Marca OLTCIT, strâns legată de industria auto din România, revine în atenție după ce Ford Otosan România a depus o cerere de înregistrare a acesteia la nivelul Uniunii Europene. Solicitarea a fost înregistrată pe 25 martie 2026 la EUIPO și se află în prezent în faza de analiză, „Application under examination”.

Potrivit ProMotor, cererea vizează domeniul auto și include vehicule, automobile electrice, piese și accesorii. Totuși, în acest moment, nu există o confirmare că numele OLTCIT va fi folosit pentru lansarea unui nou model.

„Ford Otosan România a decis înregistrarea mărcii Oltcit pentru a proteja moștenirea istorică a fabricii de la Craiova și a unui model legendar produs aici”, au explicat reprezentanții Ford Otosan România pentru ProMotor.

OLTCIT rămâne un nume important pentru industria auto românească, apărut în urma colaborării dintre statul român și Citroën, în anii ’70. Fabrica din Craiova joacă chiar și astăzi un rol esențial, mai ales fiindcă face parte din strategia actuală a Ford Otosan, care a investit masiv în modernizare și electrificare.

Specialiștii în proprietate intelectuală anunță că astfel de decizii au mai degrabă un rol strategic.

„O marcă legendară nu este doar un nume. Este memorie comercială, reputație și activ economic”.

Radu Bozocea, reprezentant al agenției care gestionează procedura, a vorbit despre cât de importantă este protejarea unor astfel de denumiri.

„O marcă precum OLTCIT nu este doar un nume din trecutul industriei auto românești. Ea concentrează memorie comercială, notorietate, atașament public și valoare simbolică. Din perspectiva proprietății intelectuale, astfel de denumiri trebuie tratate cu atenție, pentru că pot avea relevanță nu doar juridică, ci și culturală și economică.”

Acesta a declarat, tot pentru ProMotor, că înregistrarea nu înseamnă neapărat o lansare iminentă.

„Înregistrarea unei mărci este, înainte de toate, un instrument de protecție. Ea poate servi la prevenirea folosirii neautorizate, la consolidarea unui portofoliu de drepturi sau la pregătirea unor direcții viitoare. În cazul unor branduri istorice, componenta de prevenție este foarte importantă, pentru că interesul public pentru astfel de nume poate genera utilizări speculative.”