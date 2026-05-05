Cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, preluate de CNIR. Printre ele, autostrada Făgăraş-Braşov și drumul expres Arad-Oradea

CNIR a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, că preia cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, transferul acestor obiective strategice fiind în corelare cu prevederile OUG 55/2016 şi, în acelaşi timp, necesar pentru accelerarea şi finalizarea licitaţiilor, corelarea cu proiectele deja în implementare la CNIR şi devansarea termenelor pentru începerea lucrărilor.

Concret, este vorba despre: autostrada Bucureşti-Alexandria, noul pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse 2, drumul expres Arad-Oradea, autostrada Făgăraş-Braşov şi autostrada „alternativa Techirghiol”.

Preluarea autostrăzii Bucureşti-Alexandria va impulsiona proiectul atât de necesar pentru reducerea accidentelor şi a aglomeraţiei de pe DN 6, cât şi pentru corelarea A6 cu drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu, acum în etapa realizării studiului de fezabilitate la CNIR.

„Sunt obiective care vor deservi un bazin semnificativ de populaţie, inclusiv transporturile de marfă şi vor aduce noi investiţii în sudul ţării”, precizează sursa citată.

În privinţa noului pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse 2, CNIR precizează că este nevoie de un pod modern, la standarde europene pe principala rută de transport între România şi Bulgaria.

„Şi acest obiectiv va fi derulat în deplină sincronizare cu viitoarele autostrăzi Bucureşti-Giurgiu şi Bucureşti-Alexandria, iar pentru etapa de execuţie se poate avea în vedere şi o analiză a finanţării prin parteneriat public-privat”, menţionează aceeaşi sursă.

Drumul expres Arad-Oradea este un proiect strategic, parte a coridorului de transport Via Carpathia. Potrivit CNIR, obiectivul este acela de a demara lucrările încă din acest an.

„Vom avea nu doar o legătură modernă între cele două municipii sau între Autostrăzile A1 şi A3, ci una între nordul şi sudul Europei, de la Marea Baltică la Marea Neagră şi Mediterană”, arată CNIR.

Pentru autostrada Făgăraş-Braşov, segment al A13, CNIR va asigura finalizarea rapidă a documentaţiei, baze solide şi costuri justificate în etapa de execuţie, precum şi corelarea cu alte obiective de infrastructură majoră din zona Braşovului.

„Portul Constanţa şi staţiunile de pe Litoral sunt componente importante care susţin economia naţională. Prin realizarea «Autostrăzii Litoralului» – alternativa Techirghiol, asigurăm o infrastructură modernă, pentru timp redus de deplasare, siguranţă în trafic şi încurajarea unor noi investiţii”, a conchis CNIR.