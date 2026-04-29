Atenție, șoferi! CNIR avertizează asupra unui portal neautorizat de vânzare a rovinietei

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) informează miercuri că a identificat un portal neautorizat de vânzare a rovinietei. Instituția precizează că la cumpărarea unei roviniete de pe site-ul respectiv, utilizatorii plătesc un cost suplimentar de 12% pentru „servicii de procesare şi emitere manuală rovinietă”.
Diana Nunuț
29 apr. 2026, 14:50, Economic

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță miercuri faptul că a identificat un portal neautorizat de achiziționare a rovinietei. Este vorba despre portalul https://erovinieta.net/.

Instituţia precizează, într-o postare pe Facebook, că la cumpărarea unei roviniete de pe site-ul respectiv, utilizatorii plătesc un cost suplimentar de 12% pentru „servicii de procesare şi emitere manuală rovinietă”, pe lângă prețul efectiv al rovinietei.

Pe portalurile web autorizate de către CNAIR, o rovinietă cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism costă, în luna aprilie, 254,95 lei inclusiv TVA. În comparație, pe portalul https://erovinieta.net/, un utilizator ajunge să achite, pentru același tip de rovinietă,  285,54 lei inclusiv TVA, din care 30,59 lei inclusiv TVA reprezintă „servicii de procesare şi emitere manuală rovinietă”.

„În raport cu situația prezentată, aducem la cunoștința utilizatorilor că CNAIR nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea și achiziția de către utilizatori a rovinietelor de pe portaluri neautorizate. Rugăm utilizatorii să achite rovinieta doar de pe portalul oficial al CNAIR, disponibil la adresa www.erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați, ale căror puncte de distribuție/portaluri web autorizate se regăsesc pe site-ul oficial al CNAIR”, informează CNIR.

