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Majorări ale salariilor și noi angajări la Compania Națională de Investiții Rutiere

Guvernul României a aprobat un memorandum prin care salariile angjațiilor din Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR S.A.) ar urma să fie majorate. De asemenea, vor fi angajate încă 66 de persoane.
Majorări ale salariilor și noi angajări la Compania Națională de Investiții Rutiere
Laura Buciu
03 iun. 2026, 13:31, Politic
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Guvernul a aprobat, miercuri, un memoradum privind aplicarea în cadrul Companiei Naționale de lnvestiții Rutiere a prevederilor O.U.G. nr. 89/2025 prin creşterea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul realizat în anul 2025, ocuparea posturilor vacante existente la finele anului 2025, creşterea numărului de personal faţă de cel realizat în anul 2025, precum şi exceptarea de la aplicarea prevederilor art. XXXVII alin. (7) si (8) din Legea nr.296/2023 pentru Unitățile de Implementare Proiecte din cadrul Direcţiei Investiţii conform prevederilor art.LXXXI, alin.(1), din Legea nr.296/2023

Măsurile propuse prin acest memorandum vizează ocuparea unui număr de 9 posturi vacante existente la sfârșitul anului 2025 și suplimentarea personalului cu 66 de posturi, în vederea consolidării capacității administrative și tehnice a companiei.

Măsurile propuse urmăresc susținerea activităților de implementare a proiectelor de investiții și asigurarea resurselor necesare pentru desfășurarea eficientă a activității companiei în contextul obiectivelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere la nivel național.

 

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