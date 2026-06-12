CNIR a semnat ordinul de începere pentru primi 35 de kilometri ai Autostrăzii „Unirii” A8. Când va începe proiectarea?

CNIR a emis, vineri, Ordinul de Începere pentru tronsoanele 1 și 3 ale Autostrăzii „Unirii”- A8. Etapa proiectării pentru primii 45 de kilometri au autostrăzii va începe în 24 august.

Proiectul este finanțat prin programul SAFE.

„Am emis, astăzi, Ordinul pentru începerea proiectării pentru 45 de kilometri ai A8 cu finanțare SAFE. Sunt două tronsoane cu o complexitate tehnică ridicată, cu numeroase lucrări de artă, poduri, pasaje și tuneluri, iar după cele 10 luni alocate etapei de proiectare, lucrările efective vor începe în iunie 2027, în sezonul favorabil construcțiilor”, a precizat Gabriel Budescu, director general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere.

Contractele pentru proiectarea și execuția tronsoanelor 1 și 3 au fost semnate în urmă cu două săptămâni, iar constructorii responsabili de lucrări sunt companii din România și Spania.

Tronsonul 1 Moțca – Târgu Frumos, măsoară 27 de kilometri și include: 36 de structuri, poduri și viaducte, 4 tuneluri, dar și 3 noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos).

CNIR transmite că, pentru a asigura legătura între secțiunea III Leghin-Târgu Neamț a A8 și DN2, respectiv A7-Autostrada Moldovei Bacău-Pașcani va fi construit cu prioritate, în termen de „maximum 12 luni”, un segment de autostradă de 5,5 kilometri.

De asemenea, pe tronsonul 3: Lețcani – DN24 (Iași), ce măsoară aproape 18 kilometri, vor fi construite 18 pasaje, 6 tunele și 2 noduri rutiere (unul la intersecția cu DJ 282 și celălalt la intersecția cu DN 24)