China anunță o creștere a exporturilor în aprilie cu 14,1% față de anul precedent

Exporturile Chinei au crescut cu 14,1% în aprilie față de anul precedent, a anunțat sâmbătă guvernul, în ciuda războiului din Iran și a impactului persistent al creșterii tarifelor americane.
Laurentiu Marinov
09 mai 2026, 20:57, Economic
Datele au fost publicate cu doar câteva zile înainte de o întâlnire programată săptămâna viitoare la Beijing între președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, potrivit AP.

Aceasta a depășit estimările analiștilor și a reprezentat o îmbunătățire semnificativă față de creșterea de 2,5% din martie, înregistrată față de anul precedent. Exporturile către SUA au crescut cu 11,3% față de anul precedent.

Importurile au crescut cu 25,3%, mai lent decât creșterea de 27,8% din martie, dar încă robustă.

Summitul Trump-Xi are loc într-un moment în care relațiile sunt afectate de multiple probleme, eforturile de a pune capăt războiului din Iran eclipsând sursele obișnuite de fricțiune.

„Ne așteptăm ca cererea externă generală să rămână un motor solid de creștere în acest an”, a declarat Lynn Song, economist-șef pentru China Mare la banca olandeză ING, probabil condusă de exporturile Chinei de semiconductori și automobile.

În martie, liderii chinezi au stabilit o țintă anuală de creștere economică de 4,5% până la 5% , puțin mai mică decât creșterea de 5% de anul trecut și cea mai scăzută țintă din 1991. Se așteaptă ca creșterea exporturilor să continue să alimenteze economia în ansamblu, în special pe măsură ce livrările din China către Europa, Asia de Sud-Est, America Latină și Africa au crescut în ultimele luni.

